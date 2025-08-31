Bisnis Indonesia Premium
Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Tak Bahas UU Perampasan Aset

Surya Paloh menegaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo di Istana Merdeka tidak membahas RUU Perampasan Aset, fokus pada situasi terkini bangsa.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 19:07
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ringkasan Berita
  • Surya Paloh menegaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo Subianto tidak membahas RUU Perampasan Aset.
  • Fokus pertemuan lebih pada perkembangan situasi terkini bangsa.
  • Surya Paloh tidak memberikan detail mengenai isu internal NasDem terkait pencopotan kader di DPR RI.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya tidak membahas isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pertemuan antara ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

"Enggak ada, enggak ada (bahas RUU Perampasan Aset)," ujar Surya Paloh saat ditanya wartawan usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden.

Menurut Surya, fokus NasDem dalam pertemuan tersebut lebih kepada membahas perkembangan situasi terkini bangsa.

"Kami hanya konsentrasi pada perkembangan situasi terkini," ucapnya.

Saat ditanya apakah pembahasan soal RUU Perampasan Aset dalam rapat tersebut, Surya hanya melambaikan tangan sambil menegaskan tidak ada topik tersebut.

Terkait isu internal, khususnya pencopotan sejumlah kader NasDem di DPR RI yang juga menjadi sorotan, Surya enggan membeberkan lebih jauh.

Dia hanya menyatakan hal tersebut sudah sesuai dengan pemberitaan yang ada dan tersebar luas di masyarakat.

"Ya, seperti yang sudah diberitakan," katanya singkat.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Taufan Bara Mukti

