Pemerintah Bakal Siapkan Rumah Subsidi Gratis untuk Keluarga Affan Kurniawan

Pemerintah siapkan rumah subsidi gratis untuk keluarga Affan Kurniawan, ojol korban demo. Menteri PKP Maruarar Sirait tanggung biaya dari dana pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk turut serta menyiapkan satu rumah subsidi yang akan diberikan gratis kepada keluarga mendiang Affan Kurniawan.

Sebagaimana diketahui, Affan merupakan pengemudi ojek online (Ojol) yang menjadi korban jiwa dalam aksi demonstrasi di Kawasan MPR/DPR yang berakhir ricuh pada Kamis (28/8/2025).

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku bakal menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menyediakan rumah bagi keluarga mendiang Affan Kurniawan.

"Pak Prabowo sudah mengatakan menjadi tanggungan negara. Ya tentu dalam konteks ini, saya sebagai Menteri Perumahan tentu akan siapkan satu rumah subsidi untuk keluarganya," jelasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

Ara memastikan rumah subsidi itu akan diberikan kepada keluarga Affan secara cuma-cuma. Di mana, biaya pengadaan rumah itu ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Maruarar Sirait.

Meski demikian, Ara belum merinci di mana lokasi rumah subsidi yang akan diberikan gratis kepada keluarga Affan. Dia mengaku, masih akan melakukan dialog dengan pihak keluarga.

"Ini dari dana saya pribadi. Nanti ditawarkan ke keluarganya. Tapi [lokasinya di mana] yang milih kan adalah keluarganya. Kalau kita tanya dahulu ibu mau nggak, di mana pilihannya, kan mesti diajak dialog. Orang nggak bisa program itu top-down aja, diajak bicara apalagi sedang suasana duka," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengunjungi rumah duka alm. Affan Kurniawan pada Jumat (29/8/2025). Kedatangannya didampingi sejumlah Menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Pada kesempatan berbeda, Prabowo juga telah menekankan akan menjamin kehidupan keluarga Alm. Affan Kurniawan.

"Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.