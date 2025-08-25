Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Demo di DPR pada Senin, 25 Agustus sempat ricuh lantaran adanya bentrok antara massa dengan aparat. KRL jurusan Rangkas Bitung-Tanah Abang sempat terhenti.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:23
Share
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) melintas dengan latar belakang jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (21/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) melintas dengan latar belakang jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (21/7/2024). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demo 25 Agustus kembali ricuh dan menyerang petugas menggunakan molotov hingga petasan. Massa bahkan melempar batu dari rel kereta rute Tanah Abang-Rangkas Bitung. Akibatnya kereta rel listrik (KRL) sempat terhenti

Dari pantauan Bisnis pukul 15.50 WIB, massa yang semulanya menggelar aksi di depan gedung Pancasila DPR/MPR RI didorong mundur oleh aparat pasukan gabungan ke arah jalan Gatot Subroto.

Selain itu, masa juga menyebrang dan melempar batu dari arah Kebayoran Lama menuju Slipi. Sehingga serangan dari dua sisi pun tak terelakan.

Demonstran juga terlihat membakar ban hingga kayu ditengah jalan

Lalu lintas ke arah Slipi pun terhenti karena lemparan batu dari pendemo terus berlangsung meski kendaraan sedang berjalan.

Aparat sempat melakukan 'serangan mendadak' untuk memukul mundur masa. Namun, masa menyerang balik aparat keamanan menggunakan batu hinga petasan.

Baca Juga

Fitri, salah satu warga pengguna KRL, mengaku sempat panik saat turun di stasiun Palmerah. Dia menceritakan banyak massa berkumpul di sekitar stasiun Palmeran dan situasi mulai ricuh. 

"Sebelum kereta tiba di stasiun Palmerah, petugas menutup jendela dengan tirai di seluruh gerbong KRL. Petugas juga memberikan imbauan agar tirai tidak dibuka karena ada demo di DPR," ujar Fitri kepada Bisnis.

Setelah keluar dari stasiun, Fitri mengatakan banyak massa yang berkumpul di dalam hingga keluar stasiun. Kemacetan terjadi di pintu keluar stasiun arah Pejompongan. Namun, arah ke pintu masuk gedung DPR sudah diblokir massa dan aparat. 

Fitri juga sempat merasakan pedihnya gas air mata yang bertebaran. Banyak warga di sekitar stasiun Palmerah menghirup residu gas air mata yang sempat ditembakkan oleh aparat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
Premium
6 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Kronologi Jurnalis Foto Antara Dipukul Oknum Polisi saat Demo di DPR 25 Agustus

Kronologi Jurnalis Foto Antara Dipukul Oknum Polisi saat Demo di DPR 25 Agustus

Polisi dan TNI Sempat Pukul Mundur Massa Demo DPR 25 Agustus 2025

Polisi dan TNI Sempat Pukul Mundur Massa Demo DPR 25 Agustus 2025

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata
Nasional
3 menit yang lalu

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Ngeri! Kasus Infeksi Parasit Screwworm Pemakan Daging pada Manusia Muncul di AS
Internasional
20 menit yang lalu

Ngeri! Kasus Infeksi Parasit Screwworm Pemakan Daging pada Manusia Muncul di AS

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut
Nasional
23 menit yang lalu

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI
Nasional
23 menit yang lalu

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya
Nasional
32 menit yang lalu

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia