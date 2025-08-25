Bisnis Indonesia Premium
Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Kawasan GBK Jakarta ditutup sementara 25 Agustus 2025 karena demo di DPR untuk menjaga keamanan. Pantau akun resmi GBK untuk info terbaru.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:28
Pekerja melakukan persiapan jelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Berbagai persiapan mulai dilakukan menjelang konser Coldplay yang bakal berlangsung di Stadion GBK pada Rabu (15/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Pekerja melakukan persiapan jelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Berbagai persiapan mulai dilakukan menjelang konser Coldplay yang bakal berlangsung di Stadion GBK pada Rabu (15/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta ditutup sementara karena adanya demo di DPR 25 Agustus 2025.

Kabar tersebut disampaikan di instagram @lovegbk yang menginformasikan penutupan bersifat situasional.

Disebutkan juga alasan penutupan demi menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan.

"Demi menjaga keamanan seluruh GBK People, kawasan Gelora Bung Karno akan mengalami penutupan situasional pada Senin, 25 Agustus 2025. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi terkini, silakan pantau akun resmi GBK. Terima kasih atas pengertian Anda," demikian isi pengumuman tersebut

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

