Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta ditutup sementara karena adanya demo di DPR 25 Agustus 2025.

Kabar tersebut disampaikan di instagram @lovegbk yang menginformasikan penutupan bersifat situasional.

Disebutkan juga alasan penutupan demi menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan.

"Demi menjaga keamanan seluruh GBK People, kawasan Gelora Bung Karno akan mengalami penutupan situasional pada Senin, 25 Agustus 2025. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi terkini, silakan pantau akun resmi GBK. Terima kasih atas pengertian Anda," demikian isi pengumuman tersebut