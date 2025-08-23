Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Trump umumkan AS akuisisi 10% saham Intel senilai US$8,87 miliar. Kesepakatan ini bertujuan menghidupkan kembali Intel dan memperkuat manufaktur AS.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:51
Share
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee

Bisnis.com, JAKARTA Presiden Donald Trump merampungkan kesepakatan terkait akuisisi Pemerintah Amerika Serikat untuk hampir 10% saham di perusahaan produsen chip, Intel Corp.

Melansir Bloomberg pada Sabtu (23/8/2025), Trump telah bertemu dengan CEO Intel Corp. Lip-Bu Tan di Gedung Putih untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan perjanjian itu, AS akan menerima 433,32 juta lembar saham biasa Intel, setara 9,9% dari total saham beredar setelah dilusi penuh. Sebagai imbalan, pemerintah berkomitmen mencairkan pendanaan hampir US$8,87 miliar dari program Chips and Science Act, menurut sumber yang mengetahui detail kesepakatan tersebut.

Saham itu bersifat non-voting (tanpa hak suara) dan pemerintah tidak akan mendapat kursi dewan, ujar sumber tersebut. Tan pada Jumat berada di Departemen Perdagangan untuk merampungkan detail final.

“Mereka sudah setuju, dan saya rasa ini kesepakatan hebat bagi mereka,” kata Trump di Gedung Putih, menggambarkan perjanjian ini sebagai langkah yang akan menghidupkan kembali Intel.

Langkah AS mengambil sebagian kepemilikan di Intel menandai tingkat intervensi luar biasa terhadap perusahaan domestik, yang jarang terjadi di luar kondisi perang atau krisis ekonomi sistemik.

Baca Juga

Namun, kesepakatan ini sekaligus membuka cara baru bagi Trump memanfaatkan dana Chips Act. Selama ini dia mengkritik undang-undang warisan Presiden Joe Biden tersebut karena tidak memberi imbal hasil bagi pembayar pajak AS, meskipun Intel menjadi penerima manfaat terbesar.

Trump mengatakan Intel telah tertinggal dibandingkan pesaing chip global. Dia mengungkapkan ide kepemilikan saham saat pertemuan dengan Tan awal bulan ini, meskipun sebelumnya sempat menyerang Tan dan mendesak agar dia dicopot karena dinilai memiliki konflik kepentingan terkait hubungan lama dengan China.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan Trump ingin setiap pendanaan bagi perusahaan kunci memberi manfaat langsung bagi negara, bukan sekadar hibah. Lutnick pun mengawal finalisasi kesepakatan ini sejak pertemuan Trump dan Tan.

Gedung Putih menyebut kesepakatan Intel bisa menjadi blueprint bagi perusahaan lain, meski belum menyebutkan kandidat berikutnya. Sumber AS menyatakan perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) dan Micron Technology tidak akan dipaksa menawarkan saham sebagai imbalan pendanaan.

Meski begitu, langkah ini membawa risiko baru, mulai dari distorsi pasar hingga potensi kerugian besar bagi pembayar pajak. Sebaliknya, suntikan dana hampir US$9 miliar ini bisa menjadi taruhan yang menguntungkan bagi Intel yang tengah berjuang mengejar ketertinggalan teknologi.

“Trump seolah menjadi tenaga penjual mereka,” ujar Dan Morgan, manajer portofolio senior di Synovus Trust.

Namun, analis Wall Street menilai uang saja tidak cukup untuk memulihkan Intel yang sudah lama kehilangan pangsa pasar. Intel dinilai butuh klien besar untuk memanfaatkan fasilitas produksi domestiknya, di samping modal ekspansi.

Analis Bernstein, Stacy Rasgon, memperingatkan bahwa membangun pabrik tanpa pelanggan tidak akan berakhir baik bagi pemegang saham — termasuk pemerintah AS yang kini jadi salah satu terbesar.

Kesepakatan ini memperlihatkan strategi ekonomi baru Trump di periode keduanya, yang menekankan penguatan manufaktur dalam negeri, penyeimbangan perdagangan, dan dominasi AS di sektor strategis.

Awal Agustus lalu, Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan Nvidia Corp. dan Advanced Micro Devices Inc. (AMD), yang mewajibkan mereka menyerahkan 15% pendapatan dari penjualan chip AI ke China kepada pemerintah AS.

Selain itu, Trump mengamankan golden share dari Nippon Steel Corp. yang memberi hak veto atas keputusan United States Steel Corp. Sementara itu, Departemen Pertahanan AS bulan lalu juga mengambil saham US$400 juta di perusahaan logam tanah jarang MP Materials Corp.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR

Trump Umumkan Investigasi Tarif Besar-Besaran untuk Impor Furnitur

Trump Umumkan Investigasi Tarif Besar-Besaran untuk Impor Furnitur

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel
Internasional
1 jam yang lalu

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Immanuel Ebenezer Minta Amnesti dari Prabowo, PCO: Presiden Tak Akan Bela Bawahan yang Terlibat Korupsi
Hukum
1 jam yang lalu

Immanuel Ebenezer Minta Amnesti dari Prabowo, PCO: Presiden Tak Akan Bela Bawahan yang Terlibat Korupsi

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit
Nasional
1 jam yang lalu

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK
Nasional
2 jam yang lalu

Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

Tersangka Kasus Pemerasan, Immanuel Ebenezer Berharap Presiden Prabowo Berikan Amnesti
Hukum
10 jam yang lalu

Tersangka Kasus Pemerasan, Immanuel Ebenezer Berharap Presiden Prabowo Berikan Amnesti

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

2

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

3

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

4

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

5

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Rencana penataan kolong jalan layang di Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

2

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

3

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

4

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

5

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih