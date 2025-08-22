Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia

China menuduh AS sebagai ancaman perdamaian dunia menjelang KTT SCO di Tianjin. Xi Jinping akan mengumumkan inisiatif baru dan menandatangani Deklarasi Tianjin.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 22:37
Share
Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Foto Reuters
Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Foto Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - China menuding Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, jelang KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin pekan depan.

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Bin tanpa menyebut AS secara langsung menggambarkan forum yang akan dipimpin Presiden Xi Jinping itu sebagai kontras dari negara tertentu yang dianggap lebih mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan bersama.

“Prinsip panduan dan semangat inti SCO melampaui konsep usang seperti benturan peradaban, mentalitas Perang Dingin, dan permainan zero-sum. Organisasi ini kian menguat dari waktu ke waktu dan semakin menonjol," ujar Liu dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg pada Jumat (22/8/2025).

Liu menambahkan, Xi akan mengumumkan berbagai inisiatif baru untuk mendukung perkembangan SCO sekaligus mengusulkan metode dan pendekatan baru guna memperbaiki sistem tata kelola global.

“Presiden Xi Jinping akan bersama para pemimpin negara anggota menandatangani dan menerbitkan Deklarasi Tianjin, serta mengesahkan strategi pembangunan SCO untuk 10 tahun ke depan,” ungkapnya.

Li melanjutkan, sejumlah tokoh yang dipastikan hadir pada SCO antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan ini akan digelar di kota pelabuhan Tianjin pada 31 Agustus–1 September 2025.

Baca Juga

Selain Putin, tokoh lain yang dipastikan hadir adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. 

Beberapa pemimpin seperti Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga diperkirakan akan tetap berada di China untuk menghadiri parade militer pada 3 September mendatang yang digelar Xi guna memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, di mana China akan memamerkan persenjataan terbarunya.

Sejak berdiri pada 2001 oleh China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan, SCO hampir menggandakan jumlah anggota. Organisasi ini juga melibatkan negara mitra dialog mulai dari Mongolia hingga Arab Saudi. 

AS sendiri tak pernah diundang bergabung dengan forum yang sejak awal dipandang Barat sebagai penyeimbang NATO di kawasan timur.

Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump mendorong sejumlah negara untuk menata ulang hubungan mereka di tengah ketegangan dengan Washington. Sementara itu, China dan India baru-baru ini sepakat menjajaki penetapan garis perbatasan yang disengketakan sebagai upaya pemulihan hubungan. 

Trump juga berusaha memainkan peran dalam mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan menjamu Putin di Alaska bulan ini, meski upaya merumuskan jaminan keamanan bagi Ukraina menghadapi jalan terjal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
Premium
11 menit yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
2 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Trump Redam Ketegangan dengan China, Sinyal Perpanjangan Gencatan Dagang

Trump Redam Ketegangan dengan China, Sinyal Perpanjangan Gencatan Dagang

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

AS Sesumbar China Bakal Luncurkan Nuklir jika Konflik Taiwan Meluas

AS Sesumbar China Bakal Luncurkan Nuklir jika Konflik Taiwan Meluas

Dilanda Banjir Bandang, Beijing Perpanjang Peringatan Badai

Dilanda Banjir Bandang, Beijing Perpanjang Peringatan Badai

Indonesia Jadi Tempat Ketiga Berdirinya Ocean Centre di Dunia

Indonesia Jadi Tempat Ketiga Berdirinya Ocean Centre di Dunia

Hadapi Geopolitik Laut China Selatan, Kapasitas Kontrol Laut Jadi Faktor Penentu

Hadapi Geopolitik Laut China Selatan, Kapasitas Kontrol Laut Jadi Faktor Penentu

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih
Nasional
33 detik yang lalu

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia
Internasional
52 menit yang lalu

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK
Nasional
1 jam yang lalu

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco
Internasional
2 jam yang lalu

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil
Nasional
2 jam yang lalu

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

3

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

5

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

3

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

4

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

5

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80