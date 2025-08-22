Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco

FBI memperingatkan ancaman hacker Rusia, Berserk Bear, yang menargetkan perangkat Cisco dengan eksploitasi CVE-2018-0171, mengancam infrastruktur kritis global.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 21:26
Share
Badan Intelijen dan Keamanan Domestik Amerika Serikat (AS) FBI./wikipedia
Badan Intelijen dan Keamanan Domestik Amerika Serikat (AS) FBI./wikipedia

Bisnis.com, JAKARTA – The Federal Bureau of Investigation (FBI) mengeluarkan peringatan mengenai Russia’s Federal Security Service (FSB) sedang menargetkan organisasi infrastruktur kritis dengan menyerang kerentanan perangkat Cisco yang sudah berusia 7 tahun.

Mengutip Bleeping Computer, FBI dalam pengumuman layanan publiknya menyebutkan kelompok peretas yang didukung pemerintah Rusia bernama Berserk Bear menargetkan perangkat jaringan Cisco menggunakan eksploitasi CVE-2018-0171 untuk membobol organisasi di seluruh dunia.

Adapun, eksploitasi CVE-2018-0171 memungkinkan aktor ancaman yang tidak terautentikasi untuk secara jarak jauh memicu reload pada perangkat yang belum ditambal.

Hal ini berpotensi menyebabkan kondisi denial-of-service (DoS) atau memungkinkan penyerang mengeksekusi kode dengan sewenang-wenang pada perangkat yang ditargetkan.

“Dalam setahun terakhir, FBI mendeteksi para pelaku mengumpulkan file konfigurasi dari ribuan perangkat jaringan yang terkait dengan entitas AS di berbagai sektor infrastruktur kritis,” tulis FBI dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (22/8/2025).

Baca Juga : Rusia Wajibkan Warga Pasang Aplikasi Lokal MAX Usai Whatsapp Tolak Kooperatif

Instansi itu menambahkan, pada beberapa perangkat yang rentan para pelaku memodifikasi file konfigurasi untuk memungkinkan akses tidak sah ke perangkat tersebut dan melakukan pengintaian di jaringan korban.

Cisco pertama kali mendeteksi serangan yang menargetkan celah CVE-2018-0171 pada November 2021. Kemudian, memperbarui imbauannya pada Rabu (20/8/2025) lalu dengan mendesak para administrator untuk segera mengamankan perangkat mereka dari serangan yang masih berlangsung.

Divisi keamanan siber perusahaan menyatakan kelompok ancaman Rusia yang mereka lacak dengan nama Static Tundra telah secara agresif mengeksploitasi CVE-2018-0171 dalam kampanye ini untuk mengompromikan perangkat yang belum ditambal milik organisasi telekomunikasi, pendidikan tinggi, dan manufaktur di Amerika Utara, Asia, Afrika, dan Eropa.

Para penyerang juga terpantau menggunakan custom SNMP tooling yang memungkinkan mereka mempertahankan akses pada perangkat yang telah dikompromikan dan menghindari deteksi selama bertahun-tahun, serta firmware implant SYNful Knock yang pertama kali teridentifikasi oleh FireEye pada 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
57 menit yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan
Premium
1 jam yang lalu

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

FBI Wanti-wanti Maskapai Penerbangan jadi Sasaran Grup Peretas Scattered Spider

FBI Wanti-wanti Maskapai Penerbangan jadi Sasaran Grup Peretas Scattered Spider

FBI Tangkap Warga China Diduga Selundupkan Senjata Biologis ke AS

FBI Tangkap Warga China Diduga Selundupkan Senjata Biologis ke AS

Duduk Perkara Korea Utara Dituding Jadi Dalang Peretasan ByBit

Duduk Perkara Korea Utara Dituding Jadi Dalang Peretasan ByBit

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Departemen Kehakiman AS Desak Powell Copot Gubernur The Fed Lisa Cook

Departemen Kehakiman AS Desak Powell Copot Gubernur The Fed Lisa Cook

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK
Nasional
15 menit yang lalu

BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco
Internasional
30 menit yang lalu

FBI Keluarkan Peringatan Soal Hacker Rusia Yang Targetkan Jaringan Cisco

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil
Nasional
39 menit yang lalu

Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025
Nasional
3 jam yang lalu

Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

4

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

5

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

4

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

5

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer