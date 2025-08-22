Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato secara langsung dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS pada akhir September 2025.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:22
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih terjadwal untuk hadir.

“Sejauh ini on schedule [Prabowo pidato di Sidang Umum PBB],” kata Hasan dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

Meski demikian, Hasan tidak merinci tema pidato yang akan dibawa Presiden Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa agenda kenegaraan di forum multilateral terbesar itu sudah masuk dalam rangkaian perjalanan internasional Kepala Negara.

 “Iya, beliau dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkas Hasan.

Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo Subianto di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

Baca Juga

Sekadar informasi, Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dibuka pada Rabu, 10 September 2024. Hari pertama debat umum tingkat tinggi dimulai pada Selasa, 24 September. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
35 menit yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
3 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Ucapkan Selamat Idulfitri, Sekjen PBB Prihatin Umat Muslim yang Terdampak Perang

Ucapkan Selamat Idulfitri, Sekjen PBB Prihatin Umat Muslim yang Terdampak Perang

Amerika Serikat Resmi Keluar Perjanjian Paris 27 Januari 2026

Amerika Serikat Resmi Keluar Perjanjian Paris 27 Januari 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Amerika Selatan
Internasional
32 menit yang lalu

Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Amerika Selatan

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih
Hukum
1 jam yang lalu

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80
Nasional
2 jam yang lalu

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras
Nasional
4 jam yang lalu

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Hukum
5 jam yang lalu

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

2

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

2

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK