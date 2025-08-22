PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato secara langsung dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS pada akhir September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih terjadwal untuk hadir.

“Sejauh ini on schedule [Prabowo pidato di Sidang Umum PBB],” kata Hasan dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/8/2025).

Meski demikian, Hasan tidak merinci tema pidato yang akan dibawa Presiden Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa agenda kenegaraan di forum multilateral terbesar itu sudah masuk dalam rangkaian perjalanan internasional Kepala Negara.

“Iya, beliau dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB,” pungkas Hasan.

Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo Subianto di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu.

Sekadar informasi, Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dibuka pada Rabu, 10 September 2024. Hari pertama debat umum tingkat tinggi dimulai pada Selasa, 24 September.