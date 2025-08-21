Bisnis Indonesia Premium
BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK membenarkan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:36
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Kendati demikian, Fitroh belum menyampaikan secara detail perkara yang diduga menjerat Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer.

Pimpinan KPK jilid VI itu juga belum memerinci lebih lanjut siapa saja pihak yang diamankan penegak hukum pada operasi senyap itu.

Untuk diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT, termasuk jika KPK ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT tersebut. 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bisnis Indonesia E-paper

