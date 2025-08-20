Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Siswa di Sumut kini dapat cek kesehatan gratis setahun sekali untuk deteksi dini penyakit, didukung Pemprov Sumut, guna meningkatkan kesehatan generasi muda
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:19
Share
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution didampingi Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah se-Sumut, secara daring di SMAN 1 Perbaungan, Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/82025). Gubernur dan rombongan juga meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk siswa di SMA Negeri 1 Perbaungan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution didampingi Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah se-Sumut, secara daring di SMAN 1 Perbaungan, Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/82025). Gubernur dan rombongan juga meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk siswa di SMA Negeri 1 Perbaungan
Ringkasan Berita
  • Siswa di Sumatera Utara dari tingkat SD hingga SMA kini mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setahun sekali melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
  • Program CKG bertujuan untuk mendeteksi penyakit secara dini dan meningkatkan kesadaran kesehatan, dengan pemeriksaan meliputi gizi, tekanan darah, anemia, dan lainnya.
  • Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk pengobatan, dan program ini mendapat respons positif dari siswa yang merasa terbantu.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SERGAI - Siswa sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), di Sumatera Utara (Sumut), kini mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan rutin dilakukan setahun sekali.

CKG bertujuan agar dapat mendeteksi penyakit secara dini dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta seluruh pihak terkait agar dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan, apabila diperlukan pengobatan atau perawatan.

“Seperti tadi kita cek juga ada yang beberapa punya persoalan yang harus ditindaklanjuti, seperti tadi ada gigi, persoalan giginya harus dicabut,” kata Bobby usai meluncurkan CKG anak sekolah se-Sumut secara daring di SMAN 1 Perbaungan, Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/8/2025).

Adapun CKG yang akan didapat siswa di antaranya pemeriksaan gizi, tekanan darah, anemia, hepatitis, malaria, gigi, telinga dan lainnya. Menurut Bobby, deteksi dini penyakit pada anak atau siswa sekolah sangat dibutuhkan.

Ia optimis dengan intervensi pada kesehatan anak akan membawa manfaat yang besar bagi negara. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen mendukung program CKG.

“Sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi emas dan menjadikan bangsa Indonesia jadi salah satu negara maju di dunia,” kata Bobby.

CKG anak sekolah mendapat respons positif dari para siswa. Salah satunya siswa kelas X SMA 1 Perbaungan Dafa Riski Syahputra. Ia sangat senang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya.

“Bermanfaat agar kami tahu, mana tahu ada penyakit penyakit dalam diri kami,” kata Dafa.

Siswa lainnya, Arif Gibratama, siswa kelas X SMA 1 Perbaungan juga merasa program CKD bermanfaat bagi dirinya. Sebelumnya Arif tidak pernah mendapat pemeriksaan kesehatan apalagi secara gratis.

“Manfaatnya mantab, pasti baik untuk kami,” kata Arif.

Sebelum diperiksa, jauh hari siswa akan mengisi form atau lembar mengenai riwayat kesehatan dan sebagainya. Kemudian, pada hari pemeriksaan, siswa akan memasuki tiga tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan gizi seperti berat badan, lingkar perut, hemoglobin, dan gula darah.

Dilanjutkan ke pemeriksaan kedua yaitu penglihatan, telinga dan gigi. Pemeriksaan terakhir siswa akan diperiksa kebugarannya sesuai dengan petunjuk dan teknis yang ada. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.

Turut hadir pada peluncuran tersebut Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium
42 menit yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
2 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Percepat Program Cek Kesehatan Gratis, Kemenko PM Datangi Pesantren

Percepat Program Cek Kesehatan Gratis, Kemenko PM Datangi Pesantren

Bobby Nasution Ingin Lagi Gelar Pertandingan Internasional di Stadion Utama Sumatra Utara

Bobby Nasution Ingin Lagi Gelar Pertandingan Internasional di Stadion Utama Sumatra Utara

Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB
Hukum
7 menit yang lalu

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan
Hukum
43 menit yang lalu

Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
Nasional
1 jam yang lalu

Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut
Humaniora
1 jam yang lalu

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%
Nasional
1 jam yang lalu

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

3

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

4

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

5

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

2

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

3

Kasus Pengangkutan Bansos Rugikan Negara Rp200 Miliar, KPK Cekal Kakak Hary Tanoe

4

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

5

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan