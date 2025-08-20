Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Hari (20/8), Ridwan Kamil-Lisa Mariana Absen

Bareskrim umumkan hasil tes DNA tanpa kehadiran Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Keduanya akan diwakili pengacara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana tidak akan hadir saat pengumuman tes DNA di Bareskrim Polri hari ini pada Rabu (20/8/2025).

Pengacara Ridwan Kamil (RK), Muslim Jaya mengatakan dirinya akan mewakili kliennya dalam memenuhi agenda pengumuman hasil tes DNA ini.

Menurutnya, RK tidak dapat hadir karena tengah menyelesaikan urusan profesional yang tidak bisa ditinggalkan.

"Pak RK sedang menyelesaikan urusan profesional yang dia tidak bisa tinggalkan sejak awal Pak RK telah memandatkan kepada kami kuasa hukum," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (20/8/2025).

Muslim mengemukakan kliennya tidak perlu hadir dalam setiap agenda di Bareskrim. Pasalnya, jika untuk urusan teknis dan administratif bisa diwakilkan pengacara.

Di lain sisi, pengacara Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan mengatakan kliennya tidak hadir dalam agenda kali ini. Oleh karena itu, Jhon siap hadir mewakili Lisa Mariana.

"Kuasa hukum [mewakili]. [Lisa] enggak hadir hanya kuasa hukum," ujar Jhon.

Sebelumnya, Ridwan Kamil serta Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA telah dilakukan pengambilan sampel tes DNA pada Kamis (7/8/2025).

Proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA RK dan Lisa dilakukan di ruangan berbeda.

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

Adapun, tes DNA ini merupakan proses pembuktian terkait orang tua biologis anak Lisa Mariana berinisial CA.