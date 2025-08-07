Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Ridwan Kamil tiba di Bareskrim untuk tes DNA terkait polemik anak, didampingi kuasa hukum. Ia siap menerima hasil tes dengan tanggung jawab.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:21
Share
Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tiba di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, RK tiba sekitar 8.57 WIB. Ridwan Kamil juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya dalam agenda pemeriksaan tes DNA ini.

Mantan calon Gubernur Jakarta ini juga terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada. RK juga tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim. 

Selain terlihat modis dengan padu padan pakaian, RK juga mengenakan kacamata dan juga membawa tas berwarna hitam. Berjalan menuju pintu ruangan lain.

Kendati begitu, Ridwan Kamil melemparkan senyum tipis dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

“Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga

Di samping itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengklaim bahwa tes DNA ini merupakan tindak lanjut permohonan kliennya ke Bareskrim Polri agar polemik soal anak ini tidak berlarut.

Muslim menekankan, kliennya juga tidak akan protes apabila nantinya hasil dari tes DNA ini tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab, dia memastikan bahwa RK akan menerima apapun hasilnya.

"Apapun hasilnya dengan tidak berandai andai pada prinsipnya pak RK menghormati dan  menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab serta kedewasaan itulah bentuk pak RK menghormati proses hukum," ujar Muslim.

Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atay LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
33 menit yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau
Premium
1 jam yang lalu

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Asaren Gandeng Klinik Ibuku Kembangkan Jasa Tes DNA

Asaren Gandeng Klinik Ibuku Kembangkan Jasa Tes DNA

Ketahui Manfaat dan Estimasi Biaya Tes DNA

Ketahui Manfaat dan Estimasi Biaya Tes DNA

Riset DNA Membuktikan, Gen Arab di Tubuh Najwa Shihab Hanya 3,48 Persen!

Riset DNA Membuktikan, Gen Arab di Tubuh Najwa Shihab Hanya 3,48 Persen!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
Hukum
49 menit yang lalu

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris
Hukum
1 jam yang lalu

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas
Internasional
1 jam yang lalu

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim
Nasional
1 jam yang lalu

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

3

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

4

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

5

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemasangan Kain Merah Putih Sepanjang 250 Meter di Tasikmalaya
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

3

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

4

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

5

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit