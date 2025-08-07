Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Ridwan Kamil tiba di Bareskrim untuk tes DNA terkait polemik anak, didampingi kuasa hukum. Ia siap menerima hasil tes dengan tanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tiba di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, RK tiba sekitar 8.57 WIB. Ridwan Kamil juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya dalam agenda pemeriksaan tes DNA ini.

Mantan calon Gubernur Jakarta ini juga terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada. RK juga tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim.

Selain terlihat modis dengan padu padan pakaian, RK juga mengenakan kacamata dan juga membawa tas berwarna hitam. Berjalan menuju pintu ruangan lain.

Kendati begitu, Ridwan Kamil melemparkan senyum tipis dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

“Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Di samping itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengklaim bahwa tes DNA ini merupakan tindak lanjut permohonan kliennya ke Bareskrim Polri agar polemik soal anak ini tidak berlarut.

Muslim menekankan, kliennya juga tidak akan protes apabila nantinya hasil dari tes DNA ini tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab, dia memastikan bahwa RK akan menerima apapun hasilnya.

"Apapun hasilnya dengan tidak berandai andai pada prinsipnya pak RK menghormati dan menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab serta kedewasaan itulah bentuk pak RK menghormati proses hukum," ujar Muslim.

Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atay LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim.