Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Seorang pendemo mengibarkan bendera One Piece saat bentrok dengan polisi di kawasan Pejompongan, Jakarta imbas demo DPR RI 25 Agustus 2025.

Bisnis.com, Jakarta — Seorang pendemo mengibarkan bendera One Piece di tengah bentrokan antara polisi dan demonstran di sekitar Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ada salah satu pendemo yang berlari dari arah belakang kelompok demonstran ke barisan paling depan sembari kibarkan bendera One Piece, yang berwarna hitam lengkap dengan logo tengkorak memakai topi jerami.

Pemuda tersebut beberapa kali kibarkan bendera warna hitam berlambang tengkorak seperti di film anime One Piece sembari mengejek ke arah barikade Kepolisian.

Hingga Senin malam (25/8/2025) pukul 20.10 WIB, ratusan demonstran masih ada di lokasi aksi sembari melempar petasan ke arah barikade Polisi di Pejompongan.

Ratusan demonstran mulai membakar ban, kayu dan sampah di depan Gedung BNI di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 19.30 WIB, para demonstran masih tetap bertahan meskipun sudah melewati jam penyampaian aspirasi yaitu pukul 18.00 WIB. Bahkan, ada beberapa pendemo yang mulai membakar ban, kayu dan sampah lainnya di depan Gedung BNI Pejompongan.

Tidak hanya itu, massa yang sebelumnya mulai membubarkan diri satu per satu juga kembali memadati jalan di depan Gedung BNI Pejompongan.

Bahkan, dari ratusan massa tersebut, ada beberapa orang yang membawa kayu yang sudah terbakar api untuk dilemparkan ke barikade Polisi.

Beberapa pendemo terlihat mulai kelelahan dan meminta-minta air kepada pengendara motor dan warga yang merangsek masuk ke arena pertarungan untuk melintas.

Polisi sendiri sampai saat ini memilih untuk bertahan dan tidak melepaskan tembakan air mata ke arah demonstran. Sementara itu, para pendemo terus memancing Polisi dengan menembakkan petasan serta batu.