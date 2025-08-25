Bisnis Indonesia Premium
Imbas Demo DPR, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Lumpuh Belum Beroperasi

Demo terkait tunjangan DPR mengakibatkan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung lumpuh. Kereta belum beroperasi menunggu situasi kondusif di Pejompongan.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 21:30
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan KRL jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi akibat demo tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

Dari pantauan Bisnis pukul 21.09 WIB, ekskalasi massa sudah mulai mereda dan lalu lintas di sekitar jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat dapat dilalui pengendara. Namun masih ada beberapa pendemo yang masih berada di lokasi tersebut.

Menurut petugas penjaga pintu perlintasan kereta api Pejompongan, Nirvana, mengatakan kereta api belum dapat melintas karena menunggu situasi kondusif.

"Masih nunggu situasi kondusif," jelasnya kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

Baca Juga : Sempat Bubar, Demonstran Balik Lagi dan Tutup Jalan dari Pejompongan ke Stasiun Palmerah

Dia juga mengatakan ada kerusakan kabel listrik karena terbakar akibat peluru gas air mata. Terpantau petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalan Pejompongan Raya.

Sebelumnya, massa aksi unjuk rasa merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

Massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

"Woy, jangan dirusak lampunya," teriak pengemudi ojek online.

Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Dwi Nicken Tari

