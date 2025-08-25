Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Polisi menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kacab BRI di Jakarta. Motif masih misteri, korban diculik di parkiran dan ditemukan tewas di Bekasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi kriminal terhadap pegawai bank kembali terjadi dan menewaskan Kacab BRI. Setahun sebelumnya, menyerang karyawan BCA.

Dalam catatan Bisnis, pada 2024, telah terjadi juga pembunuhan terhadap karyawati BCA Semarang. Sebelumnya, pada 2011, terjadi kasus penculikan dan pembunuhan teller BRI Syariah.

Kasus penculikan dan pembunuhan Kacab BRI menemukan titik titik terang. Kini polisi sudah meringkus 4 aktor intelektual dibalik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35).

AKBP Abdul Rahim Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya membenarkan informasi tersebut. "Benar [sudah ditangkap]," ujarnya kepada awak media, Minggu (24/8/2025).

Polisi meringkus 4 pelaku penculikan dan pembunuhan berinisial C, DH, YJ, dan AA. Perinciannya, DH, YJ dan AA ditangkap pada 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB, di daerah Solo, Jateng.

Sementara itu, C ditangkap pada di daerah PIK, Jakut pukul 15.30 WIB pada 24 Agustus 2025. "Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif," ujar Abdul.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan. "Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban," ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan.

Fakta-fakta Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI:

1. Motif masih misteri

Polisi masih mencari tahu motif dari aksi kejahatan yang menewaskan Kacab BRI. Ada beberapa motif yang sering terjadi seperti dendam pribadi hingga perampokan barang-barang berharga.

2. Diculik dari parkiran

Kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025). Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, tetapi MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

3. Berakhir mengenaskan

Aksi kejahatan ini menewaskan Kacab BRI. Polisi menemukan mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2025) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban.

4. Polisi cari otak kriminal

Meskipun polisi sudah menangkap 4 orang pelaku pembunuhan Kacab BRI, polisi masih mendalami dan dalang utama dari kasus ini.

"Keempatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain," ungkap Resa.