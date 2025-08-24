Bisnis Indonesia Premium
Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Polisi tangkap 4 aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta. Penangkapan dilakukan di Solo dan PIK, Jakarta Utara.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 22:39
  • Polisi berhasil menangkap empat aktor intelektual berinisial C, DH, YJ, dan AA terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat.
  • Empat pelaku lainnya, yaitu AT, RS, RAH, dan RW, telah ditangkap sebelumnya karena berperan dalam penculikan korban.
  • Korban, MIP, diculik di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo dan ditemukan tewas di Kabupaten Bekasi dengan kondisi terikat dan mata dilakban.

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi dikabarkan berhasil meringkus 4 aktor intelektual di balik kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35).

AKBP Abdul Rahim Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya membenarkan informasi tersebut.

"Benar [sudah ditangkap]," ujarnya kepada awak media, Minggu (24/8/2025).

Adapun, 4 pelaku yang diringkus tersebut berinisial C, DH, YJ, dan AA. Perinciannya, DH, YJ dan AA ditangkap pada 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB, di daerah Solo, Jateng.

Sementara itu, C ditangkap pada di daerah PIK, Jakut pukul 15.30 WIB pada 24 Agustus 2025.

"Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif," ujar Abdul.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan.

"Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban," ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan.

"Keempatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2025) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

