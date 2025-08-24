Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

Puan Maharani dorong posyandu dan pemda proaktif tangani kesehatan usai kasus cacingan di Sukabumi, dengan evaluasi bantuan sosial agar tepat sasaran.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 21:10
Share
Ketua DPR RI, Puan Maharani seusai rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Ketua DPR RI, Puan Maharani seusai rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta agar posyandu dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia proaktif dalam menangani masalah kesehatan menyusul kasus bocah di Sukabumi yang meninggal akibat infeksi cacing gelang. 

Puan menjelaskan hal itu bisa dilaksanakan mulai dari tingkat RT dan RW untuk meninjau warganya yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (24/8/2025).

Apalagi bagi warga yang memiliki kesulitan ekonomi, dia meminta agar pengurus RT/RW membantu membuatkan BPJS atau melaporkan ke pemerintah daerah.

“Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal ini terulang kembali,” katanya.

Begitupun mengenai masih minimnya pemerataan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan tidak tepat sasaran, Puan mendorong berbagai pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga

Menurutnya program bantuan sosial harus didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

“Nah ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang seharusnya didasarkan rakyat yang membutuhkan kemudian belum mendapatkan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
15 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Netizen Ramai-ramai Beli dan Minum Obat Cacing, Amankah?

Netizen Ramai-ramai Beli dan Minum Obat Cacing, Amankah?

Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

Apakah Cacing Bisa Sembuhkan Tipes? Ini Kata Dokter

Apakah Cacing Bisa Sembuhkan Tipes? Ini Kata Dokter

Guru Besar Unair Ditemukan Meninggal di Kampus ITS. Akibat Terinfeksi Cacing Kuda?

Guru Besar Unair Ditemukan Meninggal di Kampus ITS. Akibat Terinfeksi Cacing Kuda?

Lahan Siap, Tempat Pengolahan Sampah Cakung Cilincing Segera Dilelang

Lahan Siap, Tempat Pengolahan Sampah Cakung Cilincing Segera Dilelang

Puan Maharani Ngaku Sudah Kaji Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta

Puan Maharani Ngaku Sudah Kaji Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Bertambah, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Bertambah, Ini Rinciannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif
Nasional
58 menit yang lalu

Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu
Hukum
2 jam yang lalu

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka
Humaniora
5 jam yang lalu

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik
Nasional
8 jam yang lalu

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya
Nasional
9 jam yang lalu

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini

2

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

3

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini

2

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

3

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka