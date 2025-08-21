KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Berikut penampakan 15 mobil mewah dan 7 motor yang disita KPK dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 mobil dan 7 motor dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 22 unit kendaraan itu diamankan dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

Sampai saat ini jumlah kendaraan yang diamanatkan yaitu 22 unit; 15 kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua, katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8/2025).

Budi menyebutkan ada 14 orang yang telah diamankan. Adapun mereka berasal dari instansi pemerintah dan pihak swasta yang ditangkap di beberapa lokasi, di antaranya Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

“Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menetapkan status hukumnya,” ujarnya.

Budi belum dapat menjelaskan kronologi lengkap perkara tersebut dan memberkan identitas pihak yang ditangkap karena masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK.

Daftar 15 Mobil yang Disita KPK dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

1. Toyota Corolla Cross (B-1119-DFZ)

2. Mobil Palisade Hitam (B-1173-DZQ)

3.Mobil Suzuki Jimny (B-2848-SMD)

4. Mobil Palisade Hitam (B-2702-JJ)

5. Mobil Honda CRV (B-1248-SJU)

6. Mobil Jeep (DK-1621-ADJ)

7. Hilux (B-9008-SBM)

8. Expander (B-1121-MXM)

9. Hyundai Stargazer (B-1727-WIM)

10. CRV (B-1689-IFF)

11. BMW 3301 (B-1535-BAI)

12. CRV (B-920-BAP)

13. Expander Hitam (F-1044-AAP)

14. Pajero Sport (B-1861-KJ)

15. Nissan GT-R (D-1261-QGK)

Daftar 7 Motor yang Disita KPK

1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B-5853-SBN)

2. Vespa (B-3479-BAI)

3. Motor Pengacak Ducati (B-4225-SUQ)

4. Ducati Hypermotard 950

5. Ducati Xdiavel 1200

6. Ducati Multistrada

7. Ducati Street Fighter