Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer, politisi Gerindra, terjaring OTT KPK. Ia adalah pejabat pertama Kabinet Prabowo-Gibran yang terkena OTT.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:12
Share
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. 

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, menjadi anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

"Benar [KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer]," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Kendati demikian, Fitroh belum menyampaikan secara detail terkait perkara apa yang diduga menjerat Noel ini. Pimpinan KPK jilid VI itu juga belum memerinci siapa saja pihak yang diamankan komisi antirasuah pada operasi senyap itu.

Arsip foto- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan (memegang pengeras suara) menyemangati para buruh PT Bumi Sari Mas Indonesia yang menuntut hak mereka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (7/82025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Arsip foto- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan (memegang pengeras suara) menyemangati para buruh PT Bumi Sari Mas Indonesia yang menuntut hak mereka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (7/82025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Profil Singkat Immauel Ebenezer 

Lantas, bagaimana profil Immanuel Ebenezer?

Baca Juga

Dalam catatan Bisnis, saat ini Immanuel Ebenezer tercatat sebagai politisi Gerindra. Namun jauh sebelum itu, dia adalah tim pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang dia bentuk untuk mendukung Jokowi untuk maju sebagai Presiden RI. 

Pada Juni 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Noel sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Baru setahun lebih menjabat, Erick Thohir kemudian mencopot Noel dari posisinya pada Maret 2022.

Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

Hanya saja, dukungan untuk ganjat tak berselang lama. Sebab, pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar

Noel telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat awal menjabat sebagai Wamenaker pada 17 Januari 2025. Dalam LHKPN-nya itu, Noel melaporkan total aset kekayaannya sebesar Rp17,6 miliar.

Mayoritas, harta Noel berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp12,1 miliar. Aset Noel tersebut di Depok hingga Bogor.

Kemudian, Noel memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp3,3 miliar. Perinciannya, Mitsubishi Pajero, Kia Picanto, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, dan Yamaha N-Max.

Selain itu, Noel juga memiliki aset harta bergerak lainnya sebesar Rp109,5 juta dan kas setara kas Rp2 miliar. Adapun, Noel tercatat tak memiliki utang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum
Premium
9 menit yang lalu

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI
Premium
1 jam yang lalu

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer
Nasional
2 menit yang lalu

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK
Nasional
15 menit yang lalu

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK

Israel Mulai Kuasai Gaza City dengan Memanggil Pasukan Cadangan
Internasional
29 menit yang lalu

Israel Mulai Kuasai Gaza City dengan Memanggil Pasukan Cadangan

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3
Nasional
43 menit yang lalu

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

BMKG Ungkap Penampakan Sebaran Segmen-segmen Sesar pada Gempa Bekasi Semalam
Nasional
45 menit yang lalu

BMKG Ungkap Penampakan Sebaran Segmen-segmen Sesar pada Gempa Bekasi Semalam

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

3

Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

4

Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

5

Analisis Tes DNA Ridwan Kamil Terbukti Bukan Orang Tua Biologis Anak Lisa Mariana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

3

Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

4

Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

5

Analisis Tes DNA Ridwan Kamil Terbukti Bukan Orang Tua Biologis Anak Lisa Mariana