Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

Panglima TNI Agus Subiyanto mutasi 414 Pati TNI untuk regenerasi dan kesiapsiagaan, termasuk Wakasad baru dan tiga Pangdam baru, demi profesionalisme.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:29
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Dok ANTARAFOTO
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Dok ANTARAFOTO

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan rotasi dan mutasi sebanyak 414 perwira tinggi alias Pati di lingkungan TNI.

Kebijakan Panglima TNI itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SKEP) bernomor Kep/1102/VII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025. Surat ini juga telah diteken Kepala Setum TNI Brigjen Chandra Kurniawan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan rotasi merupakan langkah untuk memperkuat organisasi dan menjaga profesionalisme prajurit.

“Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Dari ratusan Pati TNI itu, terdapat Letjen Saleh Mustafa yang diangkat sebagai Wakasad menggantikan Letjen Tandyo Budi Revita yang naik jadi Wakil Panglima TNI.

Dalam mutasi yang sama, tiga Pangam memiliki jabatan baru seperti Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru ditunjuk sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.

Selanjutnya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo ditunjuk sebagai Pangdam Iskandar Muda; dan Mayjen TNI Amrin Ibrahim ditunjuk sebagai Pangdam XVII/Cendrawasih.

Kirstomei juga merincikan, dari 414 Pati TNI ini ada 200 Pati TNI Angkatan Darat, 130 Pati TNI Angkatan Laut, dan 84 Pati TNI Angkatan Udara.

"Rotasi jabatan tersebut merupakan komitmen  Panglima TNI untuk mendorong regenerasi sekaligus meningkatkan kinerja satuan di seluruh matra," pungkas Kristomei.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

