Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

PT Honda Logistics Indonesia resmi dilikuidasi pada 14 Agustus 2025. Tim likuidator ditunjuk, dan kreditor dapat mengajukan tagihan hingga 19 Oktober 2025.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:44
ilustrasi gudang./mmproperty.com
ilustrasi gudang./mmproperty.com
Ringkasan Berita
  • PT Honda Logistics Indonesia resmi dilikuidasi berdasarkan keputusan pemegang saham pada akte 14 Agustus 2025.
  • Bobby Christianto Manurung dan Bosni Gondo Wibowo ditunjuk sebagai tim likuidator dengan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.
  • Kreditor dapat mengajukan tagihan ke tim likuidator di Altruist Lawyers, Jakarta, hingga 19 Oktober 2025 pukul 18.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Honda Logistics Indonesia (HLI) resmi melikuidasi perusahaan logistik itu.

Dalam pengumuman tim likuidator HLI, pembubaran ditetapkan dalam akta keputusan para pemegang saham No. 6 tanggal 14 Agustus 2025.

"Para pemegang saham PT Honda Logistics Indonesia telah menyetujui pembubaran dan likuidasi perseroan secara sukarela," tertulis dalam pengumuman.

Disebutkan, rapat pemegang saham luar biasa juga menetapkan Bobby Christianto Manurung dan Bosni Gondo Wibowo sebagai tim likuidator.

"Dan memberikan kepada tim likuidator kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada tim likuidator," dijelaskan lebih lanjut dalam pengumuman.

Disebutkan juga, para kreditor dapat mengajukan tagihan beserta dokumen pendukung ke sekretariat tim likuidator di Altruist Lawyers, Wisma Nugraha Sentana Jakarta.

Tagihan juga dapat diajukan melalui jasa pengiriman selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 18.00 WIB.

HLI beralamat di  Kawasan Industri Mitra (KIM), Jl. Mitra Timur IV Desa No.7-10 Blok K, Parungmulya, Kec. Ciampel, Karawang. Perusahaan ini sebelumnya menangani distribusi produk Honda.

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

