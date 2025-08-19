Bisnis Indonesia Premium
Komite Sementara Pemerintah Gaza akan Segera Diumumkan

Otoritas Palestina akan segera mengumumkan komite sementara untuk memerintah Gaza di tengah krisis kemanusiaan akibat agresi Israel, dengan korban tewas mencapai 61.897.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 00:06
Pengungsi Palestina membawa barang-barang mereka saat meninggalkan lingkungan timur menyusul perintah militer Israel untuk mengevakuasi sebagian kota di Khan Younis, Gaza Selatan Senin (22/7/2024). Bloomberg/Ahmad Salem
Pengungsi Palestina membawa barang-barang mereka saat meninggalkan lingkungan timur menyusul perintah militer Israel untuk mengevakuasi sebagian kota di Khan Younis, Gaza Selatan Senin (22/7/2024). Bloomberg/Ahmad Salem

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Palestina (PA) akan segera mengumumkan pembentukan komite sementara untuk memerintah Jalur Gaza, ungkap Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Senin, seperti dilaporkan kantor berita RIA Novosti.

"Kami akan segera mengumumkan pembentukan Komite sementara untuk menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza," kata Mustafa saat konferensi pers.

Menurut PM, komite tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina (PNA).

Kantor Berita Palestina, WAFA, melansir bahwa sejak awal agresi Zionis Israel pada Oktober 2023, korban tewas di Gaza telah mencapai 61.897 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Sementara itu, sedikitnya 155.660 orang lainnya terluka.

Data itu masih belum lengkap lantaran masih banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan dan tidak dapat terjangkau oleh ambulans dan tim penyelamat.

Rumah sakit di Jalur Gaza dalam sehari kembali mencatat tujuh kematian, dua di antaranya masih anak-anak, sehingga total warga yang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi menjadi 251 orang, termasuk 110 anak.

UNRWA memperingatkan bahwa kasus malnutrisi di kalangan anak-anak berusia 5 tahun ke bawah meningkat dua kali lipat pada Maret hingga Juni akibat pengepungan oleh Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan bahwa tingkat malnutrisi di Gaza sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, antara lain 1 dari 5 anak balita di sana menderita kekurangan gizi akut.

Penulis : Newswire
Editor : Mia Chitra Dinisari
Sumber : Antara

