Konflik Timur Tengah, Ketua MPR Muzani Tegaskan Posisi Indonesia Bagi Palestina

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina dalam konflik dengan Israel, menyoroti penderitaan dan genosida di Gaza.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:30
Tangkapan layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI)
Tangkapan layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyinggung soal konflik Palestina-Israel dalam sidang tahunan MPR RI 2025.

Mulanya, Muzani menyatakan jelang peringatan HUT ke-80 RI, rakyat Palestina masih harus mengalami penderitaan akibat konflik yang berkelanjutan dengan Israel.

"Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina," ujar Muzani di kompleks Senayan, Kamis (15/8/2025).

Dia menambahkan, hampir ratusan ribu nyawa melayang dalam konflik Palestina dengan Israel. Dari ratusan ribu nyawa itu mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. 

Tak hanya itu, Muzani menyayangkan juga bahwa daya destruktif dalam konflik ini tak terbatas pada kekuatan militer saja, namun turut menyeret sekolah dan rumah sakit.

"Hampir 100 ribu nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur menyisakan puing-puing keputusasaan," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Muzani menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap konsisten berada di sisi Palestina. Sikap politik itu telah disampaikan juga dalam forum-forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Indonesia.

"Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak kepada perjuangan kemanusiaan termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa palestina," pungkas Muzani.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora


