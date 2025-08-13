Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

Kemhan kirim 800 ton bantuan logistik ke Gaza via air drop dari Hercules TNI AU, bekerja sama dengan militer Yordania, untuk dukung korban perang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:56
Share
Kementerian Pertahanan memberikan bantuan untuk warga Gaza, Palestina pada Rabu (13/8/2025)/Kemhan
Kementerian Pertahanan memberikan bantuan untuk warga Gaza, Palestina pada Rabu (13/8/2025)/Kemhan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan bantuan logistik untuk warga korban perang di Gaza melalui metode air drop atau dijatuhkan dari pesawat angkut Hercules milik TNI AU, Rabu (13/8/2025).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Letjen) TNI Tri Budi Utomo menjelaskan bantuan yang akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma seberat 800 ton, terdiri atas bantuan makanan, obat-obatan hingga pakaian untuk warga di Gaza.

"Semua bantuannya mudah-mudahan bisa untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Gaza ya," kata Tri dilansir dari laman resmi Kemhan, Rabu (13/8/2025).

Tri menjelaskan pengiriman ini merupakan bagian dari misi perdamaian yang dijalankan Indonesia. Ini juga bukan pengiriman pertama yang dilakukan.

Sebelumnya, TNI telah mengirimkan bantuan logistik dengan metode yang sama ke beberapa titik lokasi di Gaza.

Tri melanjutkan, dalam pengiriman kali ini, TNI akan bekerja sama dengan pihak militer Yordania. Nantinya pihak Yordania akan memberikan informasi lokasi penjatuhan logistik tersebut.

Baca Juga

Berdasarkan informasi yang diterima TNI dari pihak Yordania, tercatat ada 10 titik aman di wilayah Gaza yang akan menjadi lokasi dropping bantuan.

"Lokasi sudah dicek dan steril dan tentang keamanannya.Jadi mereka sudah menyiapkan titik-titik air drop-nya dengan baik," kata Tri

Tri pun menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan adanya upaya pencegahan yang dialami TNI oleh militer Israel saat mengirim bantuan tersebut.

"Jadi dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 24 Agustus ini Israel sudah membuka khusus untuk bantuan ini. Jadi pihak Israel memberikan luang untuk kita memberikan bantuan," jelas Tri

Dengan adanya bala bantuan ini, Tri berharap warga yang menjadi korban perang di Gaza dapat terbantu untuk tetap bertahan hidup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka pada Proyek Pengadaan Satelit di Kemhan

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka pada Proyek Pengadaan Satelit di Kemhan

Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80

Australia Bakal Resmi Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB Ke-80

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh sebagai Pimpinan Hamas

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh sebagai Pimpinan Hamas

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

Prabowo Apresiasi Peru atas Dukungan Kemerdekaan Palestina Lewat Solusi Dua Negara

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur
Nasional
3 menit yang lalu

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah
Nasional
32 menit yang lalu

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama
Nasional
37 menit yang lalu

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza
Nasional
59 menit yang lalu

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes