Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

Negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, kompak mendesak Israel untuk membatalkan rencana menguasai Gaza.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 01:43
Share
Asap akibat ledakan setelah militer Israel mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sebagian kota di Khan Younis, Gaza Selatan, Senin (22/7/2024). Bloomberg/Ahmad Salem
Asap akibat ledakan setelah militer Israel mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sebagian kota di Khan Younis, Gaza Selatan, Senin (22/7/2024). Bloomberg/Ahmad Salem

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Eropa mendesak Israel untuk membatalkan rencana pengambilalihan Gaza.

Desakan tersebut disampaikan oleh Inggris, Denmark, Prancis, Yunani, dan Slovenia yang menginisiasi pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza pada Minggu (10/8/2025).

Dalam pernyataan bersama, kelima negara tersebut mengecam rencana Israel untuk merebut Kota Gaza seraya menyatakan bahwa hal itu berisiko melanggar hukum humaniter internasional dan hanya akan membahayakan nyawa semua warga sipil di Gaza.

“Kami mendesak Israel untuk segera membatalkan keputusan ini dan tidak melaksanakan rencana tersebut," demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa keputusan Israel tidak akan membantu memulangkan para sandera yang masih ditahan di Gaza, bahkan justru akan membahayakan nyawa mereka.

Negara-negara tersebut juga menyebut kelaparan yang terjadi di Gaza saat ini sebagai 'krisis buatan manusia' dan menegaskan bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk menghentikan kelaparan dan mempercepat masuknya bantuan ke Gaza.

Baca Juga

“Kami memiliki pesan yang jelas untuk Israel: cabut pembatasan penyaluran bantuan agar PBB dan mitra kemanusiaan yang sudah ada dapat beroperasi dengan aman dan dalam skala besar, sesuai dengan prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi,” demikian pernyataan tersebut.

Meski mendapat kritik dari negara-negara Eropa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi dan menolak kritik terhadap rencananya memperluas perang.

“Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri perang — dan cara terbaik untuk mengakhirinya dengan cepat,” katanya, dikutip dari BBC.

Ia tidak memberikan perkiraan waktu kapan operasi untuk merebut Kota Gaza akan dimulai. Ia kembali menolak mentah-mentah gagasan untuk menerima Negara Palestina, dan menuduh negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis tunduk pada tekanan publik untuk mengakui negara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber : Al Jazeera, BBC

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
5 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
9 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Israel Bunuh Bintang Timnas Palestina, Eric Cantona Berseru Free Palestine!

Israel Bunuh Bintang Timnas Palestina, Eric Cantona Berseru Free Palestine!

Israel-AS Teliti Dampak Gayaberat Luar Angkasa Terhadap Penyakit Menular di Bumi

Israel-AS Teliti Dampak Gayaberat Luar Angkasa Terhadap Penyakit Menular di Bumi

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

PM Inggris Ancam Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

PM Inggris Ancam Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Kirim Utusan Khusus ke RI, Bahas Ini
Internasional
2 menit yang lalu

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Kirim Utusan Khusus ke RI, Bahas Ini

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029
Nasional
32 menit yang lalu

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza
Internasional
1 jam yang lalu

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir
Internasional
5 jam yang lalu

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar
Nasional
11 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar