Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Nafa Urbach, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang memicu demonstrasi, mengikuti langkah Eko Patrio dan Uya Kuya.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 23:50
Share
Tangkapan layar dari akun media sosial Nafa Urbach yang menyampaikan permintaan maaf. /Instagram
Tangkapan layar dari akun media sosial Nafa Urbach yang menyampaikan permintaan maaf. /Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Nasdem untuk periode 2024-2029, Nafa Urbach melalui akun media sosialnya kembali meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, Sabtu (30/8/2025) malam.

Permintaan maaf ini terjadi seiring dengan maraknya gelombang demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan wilayah lainnya.

Mengenakan kemeja hitam dengan motif polkadot, Nafa Urbach menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nafa Indria Urbach minta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan," ucap Nafa.

"Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh," tutup Nafa.

Sebelumnya Nafa Urbach sudah meminta maaf kepada publik, Selasa (26/8), usai pernyataannya yang mendukung tunjangan rumah anggota DPR RI sehingga menuai hujatan hingga disusul aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Juga

Sebelum Nafa, dua anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio dan Uya Kuya juga telah meminta maaf kepada masyarakat pada Sabtu (30/8) malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
3 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
7 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Viral! Video Diduga Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Warga

Viral! Video Diduga Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Warga

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa
Nasional
20 menit yang lalu

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop
Nasional
52 menit yang lalu

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat
Nasional
1 jam yang lalu

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar
Nasional
1 jam yang lalu

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi
Nasional
1 jam yang lalu

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis