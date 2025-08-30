Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Nafa Urbach, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang memicu demonstrasi, mengikuti langkah Eko Patrio dan Uya Kuya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Nasdem untuk periode 2024-2029, Nafa Urbach melalui akun media sosialnya kembali meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, Sabtu (30/8/2025) malam.

Permintaan maaf ini terjadi seiring dengan maraknya gelombang demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan wilayah lainnya.

Mengenakan kemeja hitam dengan motif polkadot, Nafa Urbach menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nafa Indria Urbach minta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan," ucap Nafa.

"Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh," tutup Nafa.

Sebelumnya Nafa Urbach sudah meminta maaf kepada publik, Selasa (26/8), usai pernyataannya yang mendukung tunjangan rumah anggota DPR RI sehingga menuai hujatan hingga disusul aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sebelum Nafa, dua anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio dan Uya Kuya juga telah meminta maaf kepada masyarakat pada Sabtu (30/8) malam.