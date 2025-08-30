Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Gedung Negara Grahadi Surabaya terbakar saat unjuk rasa, Sabtu malam. Sebelum api berkobar, terdengar ledakan petasan dari massa di lokasi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 23:24
Share
Ilustrasi-Pengendara motor melintas di depan pos polisi yang telah hangus terbakar di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/8/2025). Sejumlah pos polisi di sejumlah ruas jalan di Surabaya hangus dan rusak dibakar saat terjadinya unjuk rasa yang berlangsung ricuh pada Jumat (29/8). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU
Ilustrasi-Pengendara motor melintas di depan pos polisi yang telah hangus terbakar di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/8/2025). Sejumlah pos polisi di sejumlah ruas jalan di Surabaya hangus dan rusak dibakar saat terjadinya unjuk rasa yang berlangsung ricuh pada Jumat (29/8). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU

Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Negara Grahadi yang berada di Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur terbakar, Sabtu (30/8) sekitar pukul 21.50 WIB, dalam aksi ribuan massa yang melakukan unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terpantau suasana di sekitar Jalan Gubernur Suryo Surabaya masih dipenuhi massa yang mengambil gambar dan video peristiwa kebakaran tersebut.

Adapun bagian yang terbakar adalah gedung di sisi sayap barat, atau ruangan yang digunakan para jurnalis untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik usai melakukan peliputan di Gedung Negara Grahadi.

Sebelum terjadi kebakaran di gedung tersebut, sempat terdengar beberapa kali letusan yang diduga dari petasan berasal dari kerumunan massa menuju ke dalam area gedung tersebut.

Selain itu beberapa saat sebelum kebakaran, juga terdengar suara keras perusakan pagar di sisi barat gedung dan terlihat sebagian massa membawa besi pagar yang telah lepas.

Selain itu sejumlah massa juga turut meninggalkan lokasi yang mengakibatkan kondisi lalu lintas di depan SMA Trimurti Surabaya mengalami kepadatan.

Baca Juga

Titik kekacauan juga terpantau berada di Jalan Basuki Rahmat di depan pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza. Sejumlah warga yang berniat melintas terpaksa putar balik melawan arus.

Dalam pengamatan ANTARA tidak terlihat personel kepolisian yang berjaga baik di sekitar Gedung Negara Grahadi maupun di sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Raya Darmo.

Sebagai informasi, massa yang berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi melaksanakan unjuk rasa untuk menuntut pelepasan sejumlah partisipan aksi yang diklaim telah diamankan petugas imbas aksi serupa di depan Markas Kepolisian Resor kota Besar (Polrestabes) Surabaya pada Sabtu petang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
1 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar
Nasional
11 menit yang lalu

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi
Nasional
23 menit yang lalu

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri
Nasional
37 menit yang lalu

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China
Nasional
1 jam yang lalu

Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR
Nasional
1 jam yang lalu

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

5

Gibran Sebut Negara Jangan Cuma Back-Up Perusahaan dan Pemodal Besar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

5

Gibran Sebut Negara Jangan Cuma Back-Up Perusahaan dan Pemodal Besar