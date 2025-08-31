Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

PDIP meminta penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas DPR yang berlebihan untuk menjaga kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang sulit.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 00:16
Share
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas di luar batas dihentikan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI MH Said Abdullah mengatakan penghentian ini untuk menjaga kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang sedang dalam kondisi sulit.

“Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” kata Said Abdullah, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, jika ukuran ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota legislatif di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai-nilai kepatutan (etik).

Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, jelas Ketua Banggar DPR tersebut, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.

Sebaliknya, jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat, lanjut dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.

Baca Juga

“Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR. Bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal,” tegas politisi asal Sumenep Madura itu.

Said juga mengatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan telah diberi peringatan untuk memiliki sense of crisis, tepo sliro, dan mawas diri.

“Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan. Dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutup Said Abdullah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
3 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
7 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Politisi PDIP Minta Inosentius Tak 'Hantam' DPR saat Jadi Hakim MK

Politisi PDIP Minta Inosentius Tak 'Hantam' DPR saat Jadi Hakim MK

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

PPI Australia Kecam Kunker Anggota Komisi Keuangan DPR Saat Demo Dalam Negeri

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa
Nasional
20 menit yang lalu

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop
Nasional
52 menit yang lalu

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat
Nasional
1 jam yang lalu

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar
Nasional
1 jam yang lalu

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi
Nasional
1 jam yang lalu

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Perintah Presiden, Kapolri: Polisi Siap Tindak Tegas Massa Demo Anarkis