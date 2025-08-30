Bisnis Indonesia Premium
Sultan HB X Disambut "Indonesia Pusaka" saat Redam Demo di Polda DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono X disambut nyanyian "Indonesia Pusaka" oleh massa pendemo di depan Mapolda DIY pada Jumat (29/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:06
Tangkapan layar video momen Sultan HB X datangi Polda DIY dengan dikawal massa pendemo yang menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka"/Instagram @humasjogja
Tangkapan layar video momen Sultan HB X datangi Polda DIY dengan dikawal massa pendemo yang menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka"/Instagram @humasjogja

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mendatangi Mapolda DIY untuk meredam amarah massa pendemo pada Jumat (29/8/2025).

Kedatangan Sultan HB disambut meriah oleh massa pendemo dengan dinyanyikan lagu "Indonesia Pusaka". Mereka pun mengiringi mobil Sultan HB X agar dapat masuk ke halaman Mapolda DIY.

Massa aksi juga mengawal Sultan HB X agar tidak terkena pukulan dan lemparan.

Melansir dari akun resmi Humas Jogja, Sultan HB X tiba di Mapolda DIY sekitar pukul 22.30 WIB, didampingi oleh GKR Condrokirono, GKR Hayu, dan KPH Yudanegara.

Sultan kemudian menemui perwakilan massa pendemo yang hendak menyampaikan aspirasi mereka.

"Saya ikut prihatin dengan peristiwa yang terjadi dan saya juga menyampaikan rasa berduka cita saya atas kematian Affan Kurniawan,"

Lebih lanjut kemudian Sultan HB mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakatnya kepada pemerintah pusat.

"Tolong aspirasinya sampaikan ke saya, saya akan sampaikan ke pemerintah pusat," kata Sultan dikutip dari video yang diunggah oleh akun resmi Humas Jogja, Sabtu (29/8).

Setelah berdialog dengan perwakilan pendemo, Sultan langsung ikut turun ke jalan menemui masyarakat yang masih bertahan di depan Polda DIY.

"Saya menghargai apa yang anda semua lakukan, apa yang anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokrasi. Saya berharap demokrasi dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua termasuk diri saya," kata Sultan di depan massa aksi.

Pidatonya tersebut langsung mendapat sorakan persetujuan dari masyarakat.

Sultan kemudian menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan segenap masyarakat dan berharap massa aksi yang terjadi bisa tertib dan tidak memakan korban.

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

