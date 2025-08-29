Bisnis Indonesia Premium
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belikan rumah untuk keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas, dan jadikan adiknya anak asuh.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:59
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sebuah rumah di Jakarta pada keluarga pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8/2025).

Pemberian ini disampaikan saat KDM--panggilan akrabnya menghubungi Erlina, ibunda dari Affan, lewat sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).

Dalam pembicaraan keduanya, Erlina mengaku saat ini tinggal di sebuah kontrakan bersama suaminya asal Bima, serta dua anaknya. KDM lantas bertanya soal rencana keluarga Affan selanjutnya.

"Rencana ibu mau tetap di Jakarta atau mau ke Lampung (asal Erlina) atau kembali ke Bima?" tanya Dedi.

"Saya mau tetap di Jakarta karena (Affan) dikebumikan di sini," kata Erlina sambil menangis.

"Nanti Tri cariin rumah buat ibu di Jakarta ya. Nanti ada Tri staf saya di situ, biar ibu nanti kos bisa di rumah sendiri," ujar Dedi. 

Mendapat kabar bahwa akan diberikan rumah, Erlina mengaku almarhum Affan bercita-cita membelikan rumah untuk keluarganya. "Itu cita-cita anak saya, Pak," kata Erlina sambil menangis.

KDM juga meminta kesediaan pada Erlina untuk menjadikan adik Affan yang masih duduk di bangku SMP menjadi anak asuhnya. Diketahui Affan memiliki masing-masing satu adik dan kakak. 

"Ibu izinkan kalau adiknya menjadi anak asuh saya?" tanya Dedi. "Boleh, Pak," jawab Erlina sambil menangis. "Nanti jadi anak asuh saya ya, Bu. Nanti tetap tinggal sama ibu," kata KDM.

Nyawa pengemudi ojek online Affan Kurniawan tak terselamatkan usai menjadi korban rantis saat pembubaran aksi massa di tengan tuntutan terhadap DPR RI.

Affan Kurniawan disebut-sebut sedang mengantarkan orderan makanan. Nahas, justru ditabrak dan dilindas rantis Brimob hingga meninggal dunia di usia 21 tahun.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh
Nasional
27 menit yang lalu

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan
Nasional
37 menit yang lalu

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

Massa Mundur dari Polda Metro Jaya Dihalau Water Canon dan Gas Air Mata
Nasional
1 jam yang lalu

Massa Mundur dari Polda Metro Jaya Dihalau Water Canon dan Gas Air Mata

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal
Nasional
1 jam yang lalu

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

