Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Keluarga dan ribuan driver ojol menangis saat pemakaman Affan Kurniawan, yang meninggal akibat dilindas truk Rantis Brimob saat demo.

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga dan ribuan driver ojek online (ojol) menangis saat prosesi pemakaman Affan Kurniawan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025).

Seperti diketahui, Affan Kurniawan merupakan driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas oleh mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis malam (28/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pemakaman, terlihat keluarga inti salah satunya ibunda almarhum Affan berada di samping pusara putranya. Dia terlihat tak henti-hentinya menangis sambil terus menaburkan bunga di atas makam Affan Kurniawan.

Tak hanya keluarga, kepergian Affan pun ikut dirasakan oleh rekan sejawatnya, yaitu para driver ojol. Driver ojek online tersebut ikut mengantar kepergian Affan ke peristirahatan terakhir pada pagi hari ini.

Terlihat driver ojol yang terdiri dari berbagai kalangan ikut menangis, mendoakan, serta merekam prosesi pemakaman rekannya Affan Kurniawan. Saat prosesi doa untuk almarhum Affan, driver ojol di lokasi tidak bisa menahan air matanya sambil mengangkat tangan dan terus mengucapkan "Amin".

Kini, sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah Haffan tengah dimakamkan. Solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," sontak jawaban para pengemudi ojek online mendoakan Haffan.

Selain para pengemudi ojek online, datang pula mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun di pemakaman Affan. Anies hadir bersamaan dengan datangnya jenazah Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga hadir ke pemakaman Affan untuk memberikan penghormatan terakhir.