Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto soal tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:57
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi soal tewasnya driver ojol Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis malam (28/8/2025). Dok BPMI Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi soal tewasnya driver ojol Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis malam (28/8/2025). Dok BPMI Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan rasa duka cita serta rasa amarah kepada aparat keamanan yang melindas Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol), hingga tewas menggunakan mobil rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Dalam keterangan pers di Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025), Prabowo menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap petugas yang terbukti bertindak berlebihan.

“Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Presiden Ke-8 RI itu pun memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran dalam tindakan aparat, sanksi keras akan dijatuhkan tanpa kompromi.

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto soal tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob

Bismillahirrahmanirrahim.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om swastiastu.
Namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian,

saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi
yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis.
Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut almarhum Afan Kurniawan tadi malam meninggal dunia.

Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berdukaita dan menyampaikan bela sungkawan yang sedalam-dalamnya.

Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini.
Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya.

Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan.

Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.

Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita.

Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita.

Bangsa kita sedang berbenah diri. Bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju.

Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan.

Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om santi santi santi om. Namo buddhaya. Terima kasih. Merdeka.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

