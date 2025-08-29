Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demonstran, yang sebagian besar merupakan driver ojek online (ojol), memadati pintu gerbang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan, driver ojol tersebut berunjuk rasa di sekitar 500 meter dari Mako Brimob untuk meminta keadilan atas kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas rantis Brimob saat demo pada Kamis malam (28/8/2025).

Mereka meneriakkan kata-kata "pembunuh" sembari menunjuk-nunjuk ke arah Mako Brimob sambil mencoba bergerak mendekati markas tersebut. Di sana, puluhan personel TNI yang menggunakan topi baret ungu sudah bersiaga untuk menjaga agar suasana tetap kondusif.

Dikutip dari Antara, awalnya personel TNI yang berjaga tidak memperbolehkan. Namun setelah beberapa saat, massa diperbolehkan maju sekitar 20 meter.

Hingga pukul 14.00 WIB, ratusan demonstran yang terdiri dari warga dan pengemudi ojek online (ojol) itu terus berteriak untuk menyampaikan aspirasi mereka atas insiden tewasnya Affan Kurniawan.

Unjuk rasa tersebut kembali dilakukan setelah Salat Jumat, setelah sebelumnya ada kesepakatan untuk mempertemukan perwakilan ojek daring dengan pihak Brimob.

Hingga Jumat siang, akses kendaraan di Jalan Kramat Kwitang dari Tugu Tani hingga jalan layang (flyover) Senen lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan.

Petugas masih melakukan penyekatan di kawasan Tugu Tani dengan memarkir truk dan separator sehingga jalur itu tidak dapat dilewati kendaraan.

Demonstrasi tersebut merupakan respons atas kematian seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob berjenis Barracuda pada Kamis (28/8) malam.