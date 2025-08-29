Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga

Ratusan driver ojol demo di Mako Brimob Kwitang tuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, TNI siaga jaga kondusifitas. Akses jalan lumpuh total.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:26
Share
Personel TNI AL mengajak demonstran di depan Mako Brimob untuk tidak melakukan aksi provokasi dan pelemparan kepada petugas pada Jumat (29/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).
Personel TNI AL mengajak demonstran di depan Mako Brimob untuk tidak melakukan aksi provokasi dan pelemparan kepada petugas pada Jumat (29/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demonstran, yang sebagian besar merupakan driver ojek online (ojol), memadati pintu gerbang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat. 

Berdasarkan pantauan, driver ojol tersebut berunjuk rasa di sekitar 500 meter dari Mako Brimob untuk meminta keadilan atas kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas rantis Brimob saat demo pada Kamis malam (28/8/2025). 

Mereka meneriakkan kata-kata "pembunuh" sembari menunjuk-nunjuk ke arah Mako Brimob sambil mencoba bergerak mendekati markas tersebut. Di sana, puluhan personel TNI yang menggunakan topi baret ungu sudah bersiaga untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. 

Dikutip dari Antara, awalnya personel TNI yang berjaga tidak memperbolehkan. Namun setelah beberapa saat, massa diperbolehkan maju sekitar 20 meter.

Hingga pukul 14.00 WIB, ratusan demonstran yang terdiri dari warga dan pengemudi ojek online (ojol) itu terus berteriak untuk menyampaikan aspirasi mereka atas insiden tewasnya Affan Kurniawan. 

Unjuk rasa tersebut kembali dilakukan setelah Salat Jumat, setelah sebelumnya ada kesepakatan untuk mempertemukan perwakilan ojek daring dengan pihak Brimob.

Baca Juga

Hingga Jumat siang, akses kendaraan di Jalan Kramat Kwitang dari Tugu Tani hingga jalan layang (flyover) Senen lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan.

Petugas masih melakukan penyekatan di kawasan Tugu Tani dengan memarkir truk dan separator sehingga jalur itu tidak dapat dilewati kendaraan.

Demonstrasi tersebut merupakan respons atas kematian seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob berjenis Barracuda pada Kamis (28/8) malam. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Premium
2 jam yang lalu

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Pasukan TNI Denzipur Datang ke Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak

Pasukan TNI Denzipur Datang ke Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak

Latihan Airborne Operations Super Garuda Shield 2025

Latihan Airborne Operations Super Garuda Shield 2025

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur

Ada Mobil Rantis, Polisi Siaga Jelang Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Ada Mobil Rantis, Polisi Siaga Jelang Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Pernyataan Lengkap Prabowo soal Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob

Driver Ojol Kejar Kapolda Metro Jaya saat Pemakaman Affan: Pembunuh, Pembunuh, Pembunuh!

Driver Ojol Kejar Kapolda Metro Jaya saat Pemakaman Affan: Pembunuh, Pembunuh, Pembunuh!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Restrukturisasi, Nike Kembali PHK Karyawan
Internasional
18 menit yang lalu

Restrukturisasi, Nike Kembali PHK Karyawan

Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga
Nasional
23 menit yang lalu

Massa Driver Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang, TNI Siap Siaga

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur
Nasional
40 menit yang lalu

Brimob Anarkis Saat Demo, Pengamat Politik Desak Kapolri dan Kapolda Mundur

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob
Nasional
47 menit yang lalu

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol
Nasional
1 jam yang lalu

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

5

Istana Ungkap Kandidat Menteri Haji Pertama Indonesia