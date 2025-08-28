Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

Berikut ini link live streaming kondisi di demonstrasi lapangan yang berujung bentrok antara pendemo dengan polisi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan demonstran yang berunjuk rasa pada Kamis (28/8/2025) masih terlibat bentrokan dengan kepolisian hingga malam hari ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, polisi yang sebelumnya sedang saling hadang dengan demonstran di Gedung BNI Pejompongan, mendadak memecah barisan dengan mengirim sejumlah personil brimob bermotor trail bersenjata gas air mata dan menyusup ke barisan massa paling belakang lewat daerah Bendungan Hilir.

Demonstran yang kaget karena ada personil Brimob di belakangnya, langsung melarikan diri ke berbagai arah.

Sementara itu, aparat langsung menembakkan gas air mata ke arah demonstran.

Massa aksi kemudian melarikan diri ke arah lampu merah perempatan Bendungan Hilir dekat pom bensin dan berkumpul di sana.

Untuk mengetahui situasi terkini, berikut link live streaming kondisi langsung di lapangan dari YouTube Bisniscom:

https://www.youtube.com/live/qJeBgrlAS7E