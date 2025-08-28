Bisnis Indonesia Premium
Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

MRT Jakarta menutup sementara pintu masuk E dan F Stasiun Bundaran HI akibat demo hari ini, Kamis (28/8/2025).
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:43
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — MRT Jakarta telah menutup pintu masuk E dan F Bundaran HI Jakarta sementara imbas aksi unjuk rasa di Jalan Thamrin menuju Monas.

Hal tersebut disampaikan oleh MRT Jakarta melalui postingan akun media sosialnya @mrtjkt. Hanya saja, dalam postingan itu tidak dijelaskan kapan berakhirnya penutupan akses tersebut.

"Entrance F Stasiun Bundaran HI Bank JAKARTA ditutup sementara waktu hingga pemberitahuan selanjutnya," tulis MRT Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kemudian, MRT Jakarta juga meminta agar penumpang bisa menggunakan alternatif pintu masuk lainnya. Dalam hal ini, petugas bakal bersiaga untuk mengarahkan pelanggan MRT.

"Pelanggan MRT Jakarta dimohon dapat menggunakan alternatif entrance lainnya. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, massa aksi demo buruh mulai bergerak ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (28/8/2025) sekitar 10.12 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa yang beratribut petani tampak berkumpul di perempatan Kebon Sirih diiringi mobil komando dan bergerak menuju ke kawasan Patung Kuda, Jakarta. Tampak bendera putih bertuliskan SBMI dan Walhi yang dikibarkan massa demo.

Petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan secara ketat dengan membentuk barikade yang berhadapan dengan massa aksi.

Sementara itu, situasi lalu lintas di sekitar Patung Kuda tampak padat merayap, terutama dari arah Jalan M.H. Thamrin. Ruas jalan di depan Gedung Bank Indonesia hingga Patung Kuda telah ditutup.

Adapun, demo ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya, salah satunya terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5%-10,5%.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Restu Wahyuning Asih

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri

Kapolda Metro Jaya: Penggunaan Gas Air Mata untuk Demo Harus Sesuai Perintah Saya

Kapolda Metro Jaya: Penggunaan Gas Air Mata untuk Demo Harus Sesuai Perintah Saya

Link CCTV Pantau Demo Buruh di DPR, Istana dan Patung Kuda Hari Ini 28 Agustus

Link CCTV Pantau Demo Buruh di DPR, Istana dan Patung Kuda Hari Ini 28 Agustus

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI
Nasional
15 menit yang lalu
Nasional
15 menit yang lalu

Ada Demo, Pemerintah Berikan Skema WFH Bagi Pegawai DPR RI

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri
Nasional
22 menit yang lalu

Massa Demo Buruh di DPR Mulai Bubarkan Diri

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI
Nasional
33 menit yang lalu
Nasional
33 menit yang lalu

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)
Hukum
35 menit yang lalu
Hukum
35 menit yang lalu

Bareskrim Polri Kembali Periksa Ridwan Kamil Hari Ini (28/8)

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi
Nasional
49 menit yang lalu
Nasional
49 menit yang lalu

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

1

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

2

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

3

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+

1

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

2

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

3

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana