Jalur Alternatif dan Antisipasi KAI Commuterline Terkait Demo 28 Agustus

KAI Commuter menambah petugas keamanan dan merekayasa jadwal KRL pada 28 Agustus untuk mengantisipasi demo di Jakarta. Pengguna diimbau mencari alternatif stasiun.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:43
Para penumpang di stasiun Tanah Abang harus tertahan di Kereta dan Stasiun, imbas pemberhentian sementara perjalanan kereta usai adanya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Bekasi dan Jakarta, Rabu (20/8/2025)/Bisnis-Muhammad Olga
Para penumpang di stasiun Tanah Abang harus tertahan di Kereta dan Stasiun, imbas pemberhentian sementara perjalanan kereta usai adanya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Bekasi dan Jakarta, Rabu (20/8/2025)/Bisnis-Muhammad Olga

Bisnis.com, JAKARTA - Sehubungan dengan rencana aksi penyampaian aspirasi massa yang akan kembali dilakukan di Jakarta pada Kamis (28/8), KAI Commuter melakukan langkah-langkah antisipasi dalam operasional dan layanan perjalanan Commuter Line agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

KAI Commuter akan melakukan penambahan atau penebalan petugas pengamanan di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa. Sebanyak 154 petugas pengamanan akan disiagakan di stasiun-stasiun tersebut. Di Stasiun Tanah Abang sebanyak 50 personel, Stasiun Palmerah sebanyak 53 personel, Stasiun Kebayoran 24 personel, dan Stasiun Karet sebanyak 27 personel.

Penambahan personel pengamanan ini terdiri dari petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri. Selain petugas pengamanan, KAI Commuter juga menyiagakan atau mengerahkan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter untuk membantu pelayanan pengguna di area stasiun.

KAI Commuter juga akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line, khususnya pada lintas Rangkasbitung, jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang–Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025, lalu.

KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif. Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung".

KAI Commuter juga akan merekayasa jadwal perjalanan Commuter Line pada sore hingga malam hari secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas. KAI Commuter akan memfokuskan perjalanan pada waktu tersebut untuk mengurai kepadatan pengguna, khususnya pada layanan Commuter Line Rangkasbitung.

Kepada seluruh pengguna Commuter Line, diimbau untuk mencari alternatif stasiun keberangkatan dan kedatangan lain selain Stasiun Palmerah. Untuk pengguna tujuan Serpong/Rangkasbitung, dapat naik dan turun di Stasiun Kebayoran. Sedangkan pengguna tujuan Cikarang, Bogor, dan Tangerang, dapat naik dan turun di Stasiun Karet.

KAI Commuter juga mengimbau pengguna untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun. Bagi pengguna yang menunggu di area peron, dimohon untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar, serta berdiri tidak melewati garis aman dan tidak menghalangi pengguna yang keluar dari dalam kereta.

"KAI Commuter juga mengimbau masyarakat dan para pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan bersama," demikian isi pengumuman tersebut.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

