KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

KAI Commuter mengubah operasi Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung pada 28 Agustus 2025 untuk mengantisipasi demo di DPR/MPR RI. Penumpang disarankan berangkat dari Stasiun Kebayoran.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:34
Pengemudi Ojek Online (Ojol) menunggu kedatangan penumpang di Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2). Bisnis
Pengemudi Ojek Online (Ojol) menunggu kedatangan penumpang di Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025. KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

Rekayasa operasi perjalanan diberlakukan di jalur Commuter Line Rangkasbitung jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang - Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah para penumpang disarankan dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran.

"Selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas kedidaknyamanannya," tulis Commuterline.

Seperti diketahui dalam demo 25 Agustus 2025 lalu, operasional KRL Rangkasbitung-Tanah Abang disetop sementara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Topik

# Hot Topic

