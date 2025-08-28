Rekrutmen KAI 2025 Untuk Lulusan SLTA hingga S1 Resmi Dibuka

PT KAI membuka rekrutmen lulusan SLTA hingga S1 untuk posisi kondektur hingga calon masinis.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali membuka rekrutmen eksternal untuk lulusan SLTA, D3, dan D4/S1 pada tahun 2025. Pendaftaran dibuka mulai 30 Agustus hingga 1 September 2025.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa kesempatan ini ditujukan bagi talenta muda Indonesia yang siap berkarir, mengembangkan kompetensi, dan berkontribusi dalam transformasi perkeretaapian nasional menuju layanan transportasi yang lebih modern, aman, dan berkelanjutan.

Formasi yang dibuka meliputi posisi strategis, seperti kondektur, calon masinis, asisten PPKA, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Seluruh posisi tersebut akan memperkuat operasional perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

“Kami membuka peluang bagi anak-anak muda Indonesia untuk bekerja dan berkarir, serta mengembangkan kompetensinya guna membangun layanan kereta api yang lebih baik dan lebih modern di masa depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Anne menyampaikan bahwa rekrutmen ini adalah peluang besar bagi generasi muda yang ingin membangun karir sekaligus mengabdi untuk negeri melalui layanan kereta api. Talenta yang terpilih adalah talenta terbaik yang memiliki daya saing kuat, kompetitif, dan siap berkontribusi nyata bagi kemajuan KAI serta transportasi nasional.

Adapun, tahapan seleksi terdiri dari administrasi, kesehatan awal, psikologi, wawancara, dan tes kesehatan akhir. Bagi pelamar yang mendaftar formasi Polsuska, seleksi ditambah dengan tes kesamaptaan.

Pendaftaran dibuka mulai 30 Agustus hingga 1 September 2025 melalui laman resmi https://e-recruitment.kai.id. Seluruh proses seleksi dilaksanakan di masing-masing Daerah Operasi/Divisi Regional dengan pengawasan ketat untuk menjamin transparansi dan integritas.

KAI menegaskan bahwa proses rekrutmen hanya dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dipungut biaya apapun.

Perusahaan juga tidak bekerja sama dengan agen travel atau pihak ketiga manapun dalam pelaksanaan seleksi. Jika terdapat pihak yang menyalahgunakan atau menawarkan bantuan dalam proses rekrutmen, pelamar diminta segera melapor ke Contact Center KAI di 021-121.

“Kami ingin memastikan setiap pelamar memperoleh kesempatan yang adil sesuai kemampuan dan kualifikasinya, tanpa ada pihak yang dirugikan,” tutup Anne.

Melalui rekrutmen ini, KAI berharap dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari transformasi perkeretaapian Indonesia. Talenta yang terpilih diharapkan mampu membawa semangat baru, inovasi, serta kontribusi positif bagi keberlanjutan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, serta mekanisme pendaftaran, calon pelamar dapat mengakses website resmi rekrutmen di https://e-recruitment.kai.id.