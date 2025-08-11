Lowongan Kerja Damkar di Jakarta Dibuka, Ini Link Resmi Pendaftarannya

Pemprov Jakarta buka lowongan Damkar, daftar online di https://www.jakarta.go.id/loker. Formasi tersedia di 5 wilayah, cek link sesuai area.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi membuka pendaftaran lowongan kerja menjadi petugas pemadam kebakaran di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi Jakarta, Bayu Meghantara membeberkan pendaftaran lowongan kerja Damkar tersebut akan dilakukan secara daring di https://www.jakarta.go.id/loker dan instagram resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta @humasjakfire.

"Rekrutmen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk memperkuat kapasitas pelayanan darurat," tutur Bayu Meghantara di Jakarta, Senin (11/8).

Dia juga membeberkan kebutuhan formasi petugas Damkar tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi, yaitu di Jakarta Barat dengan kebutuhan 202 formasi, lalu Jakarta Pusat, 187 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Timur 219 formasi dan Jakarta Utara 219 formasi.

"Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam yang ada di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta," katanya.

Menurut Bayu, rekrutmen ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat jumlah personel pemadam kebakaran di Jakarta yang saat ini masih belum mencapai kebutuhan ideal.

Dia juga berharap bertambahnya personel tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan darurat, melindungi jiwa dan aset warga, serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran dan bencana di wilayah perkotaan.

“Melalui rekrutmen ini kami mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berkontribusi langsung dalam menjaga keselamatan kota, serta menjadi bagian dari layanan publik yang menyelamatkan jiwa dan aset warga Jakarta,” ujarnya.

Adapun, untuk pendaftaran dan unggah dokumen lamaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan berikut sesuai wilayah:

• Jakarta Barat

https://linktr.ee/pjlpdamkarjb2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakbar2025

• Jakarta Timur

https://linktr.ee/pjlpdamkarjt2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjaktim2025

• Jakarta Selatan

https://linktr.ee/pjlpdamkarjs2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjaksel2025

• Jakarta Pusat

https://linktr.ee/pjlpdamkarjp2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakpus2025

• Jakarta Utara

https://linktr.ee/pjlpdamkarju2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakut2025