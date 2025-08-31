Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Presiden Prabowo panggil seluruh ketum parpol ke Istana siang ini, 31/8/2025. Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron sudah tiba di Istana.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, siang ini, Selasa (26/8/2025).

Informasi pemanggilan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Iya benar, [pejabat semua dipanggil sama Presiden]” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Istana, Minggu (31/8/2025).

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini," ujarnya.

Dia menegaskan undangan ditujukan kepada seluruh ketua umum partai politik yang ada di Indonesia.

“Betul-betul [seluruh ketum Parpol]," tambahnya.

Terkait waktu pertemuan, Herman menyebut undangan dijadwalkan berlangsung siang ini.

“Sebentar lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah pertemuan ini berkaitan dengan kondisi politik terkini, Herman memilih menunggu hasil pembahasan internal.

“Nanti kita lihat, nanti setelahnya ya” pungkas Herman.