Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Presiden Prabowo panggil seluruh ketum parpol ke Istana siang ini, 31/8/2025. Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron sudah tiba di Istana.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:02
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ReutersAjeng Dinar Ulfiana
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ReutersAjeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, siang ini, Selasa (26/8/2025).

Informasi pemanggilan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Iya benar, [pejabat semua dipanggil sama Presiden]” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Istana, Minggu (31/8/2025). 

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini," ujarnya.

Dia menegaskan undangan ditujukan kepada seluruh ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. 

“Betul-betul [seluruh ketum Parpol]," tambahnya.

Terkait waktu pertemuan, Herman menyebut undangan dijadwalkan berlangsung siang ini.

“Sebentar lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah pertemuan ini berkaitan dengan kondisi politik terkini, Herman memilih menunggu hasil pembahasan internal.

“Nanti kita lihat, nanti setelahnya ya” pungkas Herman.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025). Foto: Akbar Evandio
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025). Foto: Akbar Evandio

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

