Kondisi Terkini Kediaman Affan Kurniawan jelang Tahlilan Hari Ini

Kediaman Affan Kurniawan, mitra Gojek yang meninggal dilindas, tampak lengang pada sore hari. Tahlilan dimulai pukul 19.00 WIB, Minggu (31/8/2025).
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 19:20
Deretan karangan bunga di sekitar kediaman mendiang Affan Kurniawan di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Affan merupakan ojol yang menjadi korban pelindasan polisi dengan mobil rantis. / Bisnis-Pernita Hestin Untari
Deretan karangan bunga di sekitar kediaman mendiang Affan Kurniawan di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Affan merupakan ojol yang menjadi korban pelindasan polisi dengan mobil rantis. / Bisnis-Pernita Hestin Untari

Bisnis.com, JAKARTA — Kediaman almarhum Affan Kurniawan (21), mitra pengemudi Gojek yang meninggal dunia saat kericuhan demo DPR pada 28 Agustus 2025 lalu, tampak lengang pada sore menjelang tahlilan hari keempat, Minggu (31/8/2025).

Pantauan Bisnis pada pukul 17.17 WIB, gang menuju rumah Affan dipenuhi sejumlah karangan bunga duka cita. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, publik figur Denny Sumargo, hingga masyarakat umum.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Menteng RW 06, Kiki, menyampaikan tahlilan akan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB.

“Tahlilan dimulai pukul 19.00 WIB,” ujarnya saat ditemui di rumah duka.

Terkait kehadiran pejabat dalam acara tersebut, Kiki mengaku belum mendapat informasi. Biasanya ada petugas yang datang lebih dahulu jika terdapat rencana kedatangan pejabat, namun hingga pagi tadi belum terlihat tanda-tanda.

“Kalau itu [soal pejabat yang hadir], saya belum tahu,” katanya.

Hingga sekitar pukul 17.55 WIB, suasana di rumah Affan masih relatif sepi. Beberapa anggota Karang Taruna tampak berjaga di sekitar kediaman.

Berdasarkan data resmi GoTo Group, almarhum tercatat masih berstatus mitra aktif dan sedang “on bid” atau menunggu pesanan ketika musibah menimpanya. Aktivitas terakhir Affan tercatat pada pukul 19.40 WIB, saat dia tengah bekerja mengantarkan pesanan pelanggan.

Namun nahas, pada Kamis (28/8/2025) malam, Affan meninggal setelah dilindas mobil rantis milik polisi di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Wibi Pangestu Pratama

