Menkomdigi Meutya Hafid Sebut TikTok Nonaktifkan Fitur Live secara Sukarela

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan TikTok menonaktifkan fitur live secara sukarela saat kericuhan di Jakarta, mengikuti imbauan pemerintah.
Dany Saputra
Dany Saputra
Minggu, 31 Agustus 2025 | 19:22
Menkomdigi Meutya Hafid usai Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Menkomdigi Meutya Hafid usai Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Ringkasan Berita
  • Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa TikTok menonaktifkan fitur live secara sukarela setelah adanya imbauan dari pemerintah.
  • Penonaktifan fitur live TikTok dilakukan untuk menjaga keamanan selama terjadi kericuhan di beberapa lokasi di Jakarta.
  • Meutya berharap fitur live TikTok segera diaktifkan kembali agar tidak mengganggu aktivitas UMKM yang bergantung pada siaran langsung untuk berjualan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut penonaktifan fitur siaran langsung atau live TikTok saat ricuh di beberapa lokasi di Jakarta merupakan keputusan sukarela manajemen platform tersebut.

Usai menghadiri Sidang Kabinet, Minggu (31/8/2025), Menkomdigi Meutya Hafid menjawab pertanyaan tentang keputusan TikTok menonaktifkan fitur live.

Meutya menyebut keputusan itu dilakukan sukarela oleh TikTok dengan didasari oleh imbauan dari pemerintah melalui kementeriannya.

Meutya menambahkan, negara terbuka dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk disampaikan bahwa live TikTok itu, kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela, untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," kata Meutya Hafid kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Mantan Ketua Komisi I DPR itu menuturkan, pihaknya berharap fitur live bisa segera diaktifkan kembali agar tidak berpengaruh ke aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan siaran langsung dari media sosial untuk berjualan.

"Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok dan pada saat ini kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live," katanya.

Saat ditanya apakah ada imbauan dari pemerintah, Meutya enggan menjawab. Dia juga tak menjawab apakah keputusan sukarela TikTok itu sejalan dengan harapan pemerintah.

"Tanyakan ke TikTok ya, terima kasih," pungkasnya.

Live TikTok dan sejumlah aplikasi lain sempat nonaktif atau down pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Saat itu, sejumlah kericuhan terjadi di beberapa titik salah satunya di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Aksi ricuh itu merupakan eskalasi aksi unjuk rasa pada 28-29 Agustus di beberapa titik di Jakarta, dan meluas ke berbagai daerah.

Pihak manajemen TikTok menyatakan, keputusan menonaktifkan fitur live sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia.

"Kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," bunyi keterangan resmi tertulis Juru Bicara TikTok.

Dany Saputra
Taufan Bara Mukti


