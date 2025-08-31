Polisi tangkap 5 orang terkait kebakaran di Markas Gegana Jakpus, Minggu (31/8/2025). Penyidikan dilakukan Polda Metro Jaya untuk ungkap fakta kejadian.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menangkap lima orang dalam peristiwa pembakaran markas Gegana di Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra.

"Benar ada lima orang yang diamankan warga," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).

Dia menambahkan saat ini kelima orang tersebut masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Terkait fakta-fakta pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Krimum Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sebelumnya, markas Gegana yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen Jakarta Pusat terbakar sekitar 16.47 WIB. Kemudian, tim pemadam kebakaran mulai melakukan pendinginan sekitar 17.33 WIB.

Dalam hal ini, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Mulandono mengatakan pihaknya telah mengerahkan 12 unit pemadam dan puluhan personel untuk memadamkan api di lokasi.

"Iya [ada kebakaran di Mako Gegana] lagi pemadaman," tutur Mulandono saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).