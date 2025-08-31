Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Pada September 2025, ada libur nasional Maulid Nabi pada Jumat, 5 September, yang menciptakan long weekend. Tidak ada cuti bersama di bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada September 2025, akan ada satu hari libur nasional pada Jum'at 5 September 2025.

Hari libur nasional 5 September merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dengan hari libur nasional tersebut jatuh pada hari Jum'at maka akan ada satu long weekend yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Sementara itu, pada September 2025 tidak ada jadwal cuti bersama dari pemerintah.

September 2025 akan terdiri hingga tanggal 30, dengan libur rutin weekend pada Sabtu dan Minggu sebanyak delapan hari.

Berikut jadwal libur nasional 2025

Rabu, 1 Januari Tahun Baru Masehi

Senin, 27 Januari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Rabu, 29 Januari Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Sabtu, 29 Maret Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Senin-Selasa, 31 Maret - 1 April Idulfitri 1446 Hijriah

Jumat, 18 April Wafat Yesus Kristus

Minggu, 20 April Paskah (Kebangkitan Yesus Kristus)

Kamis, 1 Mei Hari Buruh Internasional

Senin, 12 Mei Hari Raya Waisak 2569 BE

Kamis, 29 Mei Kenaikan Yesus Kristus

Minggu, 1 Juni Hari Lahir Pancasila

Jumat, 6 Juni Iduladha 1446 Hijriah

Jumat, 27 Juni Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Minggu, 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan

Jumat, 5 September Maulid Nabi Muhammad SAW

Kamis, 25 Desember Hari Natal

Daftar Cuti Bersama 2025

Selasa, 28 Januari – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.

Jumat, 28 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).

Rabu, 2 April; Kamis, 3 April; Jumat, 4 April; dan Senin, 7 April – Idulfitri 1446 Hijriah.

Selasa, 13 Mei – Hari Raya Waisak 2569 BE.

Jumat, 30 Mei – Kenaikan Yesus Kristus.

Senin, 9 Juni – Iduladha 1446 Hijriah.