Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Bisnis.com, JAKARTA - Pada September 2025, akan ada satu hari libur nasional pada Jum'at 5 September 2025.
Hari libur nasional 5 September merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dengan hari libur nasional tersebut jatuh pada hari Jum'at maka akan ada satu long weekend yang bisa dinikmati bersama keluarga.
Sementara itu, pada September 2025 tidak ada jadwal cuti bersama dari pemerintah.
September 2025 akan terdiri hingga tanggal 30, dengan libur rutin weekend pada Sabtu dan Minggu sebanyak delapan hari.
Berikut jadwal libur nasional 2025
Rabu, 1 Januari Tahun Baru Masehi
Senin, 27 Januari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Rabu, 29 Januari Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
Sabtu, 29 Maret Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
Senin-Selasa, 31 Maret - 1 April Idulfitri 1446 Hijriah
Jumat, 18 April Wafat Yesus Kristus
Minggu, 20 April Paskah (Kebangkitan Yesus Kristus)
Kamis, 1 Mei Hari Buruh Internasional
Senin, 12 Mei Hari Raya Waisak 2569 BE
Kamis, 29 Mei Kenaikan Yesus Kristus
Minggu, 1 Juni Hari Lahir Pancasila
Jumat, 6 Juni Iduladha 1446 Hijriah
Jumat, 27 Juni Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
Minggu, 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan
Jumat, 5 September Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis, 25 Desember Hari Natal
