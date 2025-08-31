Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Pada September 2025, ada libur nasional Maulid Nabi pada Jumat, 5 September, yang menciptakan long weekend. Tidak ada cuti bersama di bulan ini.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:28
Share
Ilustrasi bulan september/grabcalendar
Ilustrasi bulan september/grabcalendar

Bisnis.com, JAKARTA - Pada September 2025, akan ada satu hari libur nasional pada Jum'at 5 September 2025.

Hari libur nasional 5 September merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dengan hari libur nasional tersebut jatuh pada hari Jum'at maka akan ada satu long weekend yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Sementara itu, pada September 2025 tidak ada jadwal cuti bersama dari pemerintah.

September 2025 akan terdiri hingga tanggal 30, dengan libur rutin weekend pada Sabtu dan Minggu sebanyak delapan hari.

Berikut jadwal libur nasional 2025

Rabu, 1 Januari Tahun Baru Masehi
Senin, 27 Januari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Rabu, 29 Januari Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
Sabtu, 29 Maret Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
Senin-Selasa, 31 Maret - 1 April Idulfitri 1446 Hijriah
Jumat, 18 April Wafat Yesus Kristus
Minggu, 20 April Paskah (Kebangkitan Yesus Kristus)
Kamis, 1 Mei Hari Buruh Internasional
Senin, 12 Mei Hari Raya Waisak 2569 BE
Kamis, 29 Mei Kenaikan Yesus Kristus
Minggu, 1 Juni Hari Lahir Pancasila
Jumat, 6 Juni Iduladha 1446 Hijriah
Jumat, 27 Juni Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
Minggu, 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan
Jumat, 5 September Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis, 25 Desember Hari Natal

Baca Juga

Daftar Cuti Bersama 2025

Selasa, 28 Januari – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.
Jumat, 28 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).
Rabu, 2 April; Kamis, 3 April; Jumat, 4 April; dan Senin, 7 April – Idulfitri 1446 Hijriah.
Selasa, 13 Mei – Hari Raya Waisak 2569 BE.
Jumat, 30 Mei – Kenaikan Yesus Kristus.
Senin, 9 Juni – Iduladha 1446 Hijriah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
3 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional dan Cuti Bersama

Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional dan Cuti Bersama

Jadwal Operasional BCA selama Libur Hari Kenaikan Yesus Kristus 2025

Jadwal Operasional BCA selama Libur Hari Kenaikan Yesus Kristus 2025

20 Mei Masuk tapi Masih Ada Libur Panjang, Ini Tanggalnya!

20 Mei Masuk tapi Masih Ada Libur Panjang, Ini Tanggalnya!

Daftar Libur September 2025, Ada Long Weekend Menanti di Awal Bulan!

Daftar Libur September 2025, Ada Long Weekend Menanti di Awal Bulan!

BEI Tutup Perdagangan 18 Agustus 2025, Libur Cuti Bersama Kemerdekaan RI

BEI Tutup Perdagangan 18 Agustus 2025, Libur Cuti Bersama Kemerdekaan RI

18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025

18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

Perdagangan Saham BEI (18/8) Libur, Cek Kalender Bursa Sampai Akhir Tahun 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
1 menit yang lalu

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem
Nasional
27 menit yang lalu

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)
Nasional
39 menit yang lalu

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun
Nasional
46 menit yang lalu

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia
Nasional
54 menit yang lalu

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025