Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional dan Cuti Bersama

Kalender September 2025 memiliki 1 hari libur nasional pada 5 September untuk Maulid Nabi, tanpa cuti bersama. Nikmati long weekend dari Jumat hingga Minggu.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini kalender bulan September 2025 lengkap dengan informasi mengenai tanggal merah, libur nasional, dan cuti bersama.

Salah satu hal yang kerap dicari setiap memasuki bulan baru adalah hari libur dan tanggal merah pada bulan tersebut.

Mengacu pada surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang terdiri dari SKB Nomor 1017 Tahun 2024, SKB Nomor 2 Tahun 2024 oleh Kementerian Agama, serta SKB Nomor 2 Tahun 2024 oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PANRB, bulan September 2025 hanya memiliki 1 hari libur nasional, dengan nihil adanya cuti bersama.

Sama seperti bulan Agustus, September hanya memiliki 1 hari libur nasional yang jatuh pada tanggal 5 September 2025.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Long weekend

Namun, masyarakat dapat merasakan adanya libur panjang di akhir pekan atau long weekend. Pasalnya tanggal 5 yang merupakan libur nasional, jatuh pada hari Jumat.

Pelajar dan pekerja yang hanya memiliki 5 hari kerja, bisa merasakan libur panjang mulai Jumat (5/9) hingga Minggu (7/9).

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025

Libur Nasional

Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW

Cuti Bersama

Bulan September tidak memiliki daftar cuti bersama.

Hari Libur

Minggu, 7 September 2025

Minggu, 14 September 2025

Minggu, 21 September 2025

Minggu, 28 September 2025

Hari Besar Nasional September 2025

Bulan September memiliki sejumlah hari besar nasional yang diperingati untuk suatu peristiwa, atau kelahiran yang dirayakan secara nasional.

Berikut daftar hari besar nasional September 2025: