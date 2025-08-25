Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

Presiden Prabowo melantik pejabat tinggi di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025), mencakup bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Menurut pantauan Bisnis, pelantikan ini mencakup posisi strategis di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, serta keamanan nasional.

Dimulai pada pukul 10.00 WIB, acara diawali dengan pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial.

Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu juga melantik Kepala Badan Industri Mineral yang akan bertanggung jawab dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya mineral nasional.

Di bidang pengelolaan wilayah strategis, turut dilantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang merupakan lembaga baru yang akan mengawal pembangunan kawasan pantai utara Jawa serta infrastruktur tanggul laut raksasa.

Di sektor keamanan, Prabowo mengukuhkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan memimpin upaya pemberantasan narkotika dan pencegahan terorisme di Indonesia.

Setelah itu, Kepala negara melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) serta Wakil Tetap Republik Indonesia untuk organisasi internasional, yang akan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Pelantikan akan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres), dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik di hadapan Presiden.