Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

Presiden Prabowo melantik pejabat tinggi di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025), mencakup bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:05
Share
Suasana jelang pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025)./ Akbar Evandio
Suasana jelang pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025)./ Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

Menurut pantauan Bisnis, pelantikan ini mencakup posisi strategis di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, serta keamanan nasional.

Dimulai pada pukul 10.00 WIB, acara diawali dengan pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial.

Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu juga melantik Kepala Badan Industri Mineral yang akan bertanggung jawab dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya mineral nasional. 

Di bidang pengelolaan wilayah strategis, turut dilantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang merupakan lembaga baru yang akan mengawal pembangunan kawasan pantai utara Jawa serta infrastruktur tanggul laut raksasa.

Di sektor keamanan, Prabowo mengukuhkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan memimpin upaya pemberantasan narkotika dan pencegahan terorisme di Indonesia.

Setelah itu, Kepala negara melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) serta Wakil Tetap Republik Indonesia untuk organisasi internasional, yang akan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Pelantikan akan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres), dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik di hadapan Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
26 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
53 menit yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

Bahlil Ungkap Modus Tambang Ilegal di RI, Janji Segera Berantas

Bahlil Ungkap Modus Tambang Ilegal di RI, Janji Segera Berantas

Prabowo Minta Seluruh Desa Sudah Teraliri Listrik pada 2029

Prabowo Minta Seluruh Desa Sudah Teraliri Listrik pada 2029

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

RUU Haji Mulai Dibahas, Istana Blak-blakan Rencana Bentuk Kementerian Haji

RUU Haji Mulai Dibahas, Istana Blak-blakan Rencana Bentuk Kementerian Haji

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura
Nasional
54 detik yang lalu

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana
Nasional
21 menit yang lalu

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka
Hukum
31 menit yang lalu

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Drone Ukraina Hantam PLTN Milik Rusia, Picu Kebakaran Hebat
Internasional
1 jam yang lalu

Drone Ukraina Hantam PLTN Milik Rusia, Picu Kebakaran Hebat

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
Hukum
2 jam yang lalu

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

2

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

3

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

2

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

3

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu