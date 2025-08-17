Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Joget pacu jalur meriahkan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, dengan penampilan Rayyan Arkan Dhika yang memukau Presiden Prabowo dan para tamu.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 13:57
Share
Tangkapan layar video yang memperlihatkan joget pacu jalur menggoyang Istana Merdeka dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI/Youtube Sekretariat Presiden
Tangkapan layar video yang memperlihatkan joget pacu jalur menggoyang Istana Merdeka dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI/Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Joget pacu jalur dibawakan dengan meriah dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Para peserta yang menjadi penari kompak melakukan tren joget pacu jalur bersama-sama. Mereka membentuk barisan merah putih dan perahu kecil.

Dalam acara tersebut, hadir pula penari pacu jalur yang mendunia yakni Rayyan Arkan Dhika. Ia mengenakan pakaian hijau khas Melayu lengkap dengan kacamata terlihat bersemangat membawakan tarian Pacu Jalur "aura farming" di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Rayyan didampingi penari lain diiringi dengan musik tradisional modern yang menjadikan penampilannya kian menarik perhatian.

Mendapatkan tepuk tangan oleh Presiden, suguhan ini pun memicu tepuk tangan yang riuh dari para penonton, bahkan sejumlah tamu undangan tak ayal ikut berdiri dan menarikan tarian ini dan bergembira bersama.

Terlihat Sekretariat Kabinet Teddy Wijaya ikut menikmati dan berjoget pacu jalur. Selain dirinya, sejumlah pejabat yang hadir pun ikut bergoyang bersama.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
1 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
3 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Link Resmi Upacara Penurunan Bendera Pukul 5 Sore

Ini Link Resmi Upacara Penurunan Bendera Pukul 5 Sore

FULL! Link Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

FULL! Link Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

HUT ke-80 RI: Antrean Warga Bernuansa Merah Putih Warnai Semarak Istana Merdeka

HUT ke-80 RI: Antrean Warga Bernuansa Merah Putih Warnai Semarak Istana Merdeka

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Google Doodle Tampilkan Tradisi Pacu Jalur di HUT Ke-80 RI

Google Doodle Tampilkan Tradisi Pacu Jalur di HUT Ke-80 RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera
Nasional
8 menit yang lalu

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Profil Aliah Sakira Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025
Nasional
11 menit yang lalu

Profil Aliah Sakira Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025

Upacara Kemerdekaan, Prabowo dan Jajaran Menteri Kompak Kenakan Pakaian Adat
Nasional
23 menit yang lalu

Upacara Kemerdekaan, Prabowo dan Jajaran Menteri Kompak Kenakan Pakaian Adat

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!
Nasional
25 menit yang lalu

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

Ini Link Resmi Upacara Penurunan Bendera Pukul 5 Sore
Nasional
40 menit yang lalu

Ini Link Resmi Upacara Penurunan Bendera Pukul 5 Sore

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ratusan Peserta Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Pantai Ancol
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI