Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Joget pacu jalur meriahkan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, dengan penampilan Rayyan Arkan Dhika yang memukau Presiden Prabowo dan para tamu.

Bisnis.com, JAKARTA - Joget pacu jalur dibawakan dengan meriah dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Para peserta yang menjadi penari kompak melakukan tren joget pacu jalur bersama-sama. Mereka membentuk barisan merah putih dan perahu kecil.

Dalam acara tersebut, hadir pula penari pacu jalur yang mendunia yakni Rayyan Arkan Dhika. Ia mengenakan pakaian hijau khas Melayu lengkap dengan kacamata terlihat bersemangat membawakan tarian Pacu Jalur "aura farming" di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Rayyan didampingi penari lain diiringi dengan musik tradisional modern yang menjadikan penampilannya kian menarik perhatian.

Mendapatkan tepuk tangan oleh Presiden, suguhan ini pun memicu tepuk tangan yang riuh dari para penonton, bahkan sejumlah tamu undangan tak ayal ikut berdiri dan menarikan tarian ini dan bergembira bersama.

Terlihat Sekretariat Kabinet Teddy Wijaya ikut menikmati dan berjoget pacu jalur. Selain dirinya, sejumlah pejabat yang hadir pun ikut bergoyang bersama.