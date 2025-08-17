Bisnis Indonesia Premium
Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Saksikan live streaming upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2025, dengan Presiden Prabowo sebagai Inspektur Upacara.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:55
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Negara akan menggelar upacara bendera peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 hari ini.

Presiden Prabowo memberi kesempatan kepada warga dari berbagai profesi, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengemudi ojek, hingga buruh untuk hadir langsung di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Kesempatan langka ini tentu disambut penuh rasa syukur.

Terkait penyelengaraan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, dalam Panduan disebutkan bahwa Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih tingkat nasional dipusatkan di Halaman Istana Merdeka.

“Presiden RI akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tamu undangan upacara terdiri dari Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat di Jakarta, tamu undangan lainnya, serta masyarakat,” ujar Mensesneg.

Mensesneg pun mengimbau para kepala daerah dan forkopimda untuk menyediakan media layar besar atau big screen di suatu lokasi yang dapat menampung banyak peserta sehingga masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih secara bersama-sama.

“Pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, segenap masyarakat di seluruh Indonesia diimbau menghentikan aktivitasnya sejenak untuk berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang serta Bendera Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka dikibarkan,” disebutkan dalam Panduan.

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Mensesneg juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan yang digelar di area Monumen Nasional serta sepanjang JI. M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, dan Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. 

Bagi Anda yang ingin menonton live streaming upacara bendera di istana negara bisa melihat link berikut ini

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

