Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri telah dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.
Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.
Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.
Baca Juga
Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.
Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:
Aceh: Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah
Sumatra Utara: Adinata Kurniawan Harahap dan Kristine Andeska BR Ginting
Sumatra Barat: Habib Burhan dan Lulu Athul Fuadah
Riau: Rafael Varindra dan Alya Zahra Khalisah
Jambi: Frans Sokhi Lase dan Nindya Eltsani Fawwaz
Sumatra Selatan: Ahmad Noval Al Farizi dan Putu Elysa Boniarta
Bengkulu: Rizqullah Naufal Habibie BL. dan Khanza Nabilla Putri
Lampung: Muhammad Ghaalib Alghifari dan Ni Made Ira Puspa Nandini
Kepulauan Bangka Belitung: Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz dan Fitri Atiqah Mahya
Kepulauan Riau: Bagas Yudha Pratama dan Thifaal Maahirah Atika
DKI Jakarta: Farrel Argantha Irawan dan Sultana Najwa
Jawa Barat: Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya dan Kyla Princessa
Jawa Tengah: Muhammad Rasya Alfarel Hudy dan Anindya Putri Aprilia
Daerah Istimewa Yogyakarta: Faishal Ahmad Kurniawan dan Naura Aullia Putri Darmawan
Jawa Timur: Arka Bintang Is’adkauthar dan Kayla Zahra Tastaftian Elfirin
Banten: Affan Zahwan Ramadhan dan Daniella Shia Caely
Bali: I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dan Ni Putu Anindya Permata Wardana
Nusa Tenggara Barat: Arafat Abdullah Hanif dan Mutia Yuningsih
Nusa Tenggara Timur: Paulus Gregorius Afrizal dan Merlin Anggraeni Mausali
Kalimantan Barat: Gregorius Marhico dan Chelsea Olivia
Kalimantan Tengah: Angga Nugraha Za’ahir dan May Wulandari
Kalimantan Selatan: Dimas Budiman dan Alvina Dhiya Kamila Faradisa
Kalimantan Timur: El-Rayyi Mujahid Faqih dan Putri Nur Azizah
Kalimantan Utara: Nabil El Zahr dan Tabella Ismayati Assa
Sulawesi Utara: Firji Beeg dan Bianca Alessia Christabella Lantang
Sulawesi Tengah: Riswan Komian dan Anggita Damayanti
Sulawesi Selatan: Nadhif Infanteri Ibha dan Aliah Sakira
Sulawesi Tenggara: Muhammad Faiq Alimuddin dan WD. Alika Zea Chanidya
Gorontalo: Rahmat Hidayat dan Armelya Indira Zahra Habibie
Sulawesi Barat: Hilton Pratama Mantong dan Zalfa Naqiyya
Maluku: Samuel Frangki Balsala dan Inggrid Christiani Nahak
Maluku Utara: M. Aqsyahiful Ikram dan Beatrix Missy
Papua: Theodorus Alfredo Wanma dan Friyella Msiren
Papua Barat: Hayavi Arsenal Lemauk dan Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi
Papua Pegunungan: Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage dan Kenny Maria Eluay
Papua Tengah: Matthew Farel Jun Abetyo Sawo dan Stince Clara Muyapa
Papua Selatan: Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop
Papua Barat Daya: Frans Jemput dan Esterline Putri Wulandari Warmasen