Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

Sebanyak 76 pelajar dari seluruh provinsi di Indonesia akan bertugas sebagai Paskibraka di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:15
Share
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri telah dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025. 

Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.

Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.

Baca Juga

Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.

Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:

Aceh: Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah
Sumatra Utara: Adinata Kurniawan Harahap dan Kristine Andeska BR Ginting
Sumatra Barat: Habib Burhan dan Lulu Athul Fuadah
Riau: Rafael Varindra dan Alya Zahra Khalisah
Jambi: Frans Sokhi Lase dan Nindya Eltsani Fawwaz
Sumatra Selatan: Ahmad Noval Al Farizi dan Putu Elysa Boniarta
Bengkulu: Rizqullah Naufal Habibie BL. dan Khanza Nabilla Putri
Lampung: Muhammad Ghaalib Alghifari dan Ni Made Ira Puspa Nandini
Kepulauan Bangka Belitung: Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz dan Fitri Atiqah Mahya
Kepulauan Riau: Bagas Yudha Pratama dan Thifaal Maahirah Atika
DKI Jakarta: Farrel Argantha Irawan dan Sultana Najwa
Jawa Barat: Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya dan Kyla Princessa
Jawa Tengah: Muhammad Rasya Alfarel Hudy dan Anindya Putri Aprilia
Daerah Istimewa Yogyakarta: Faishal Ahmad Kurniawan dan Naura Aullia Putri Darmawan
Jawa Timur: Arka Bintang Is’adkauthar dan Kayla Zahra Tastaftian Elfirin
Banten: Affan Zahwan Ramadhan dan Daniella Shia Caely
Bali: I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dan Ni Putu Anindya Permata Wardana
Nusa Tenggara Barat: Arafat Abdullah Hanif dan Mutia Yuningsih
Nusa Tenggara Timur: Paulus Gregorius Afrizal dan Merlin Anggraeni Mausali
Kalimantan Barat: Gregorius Marhico dan Chelsea Olivia
Kalimantan Tengah: Angga Nugraha Za’ahir dan May Wulandari
Kalimantan Selatan: Dimas Budiman dan Alvina Dhiya Kamila Faradisa
Kalimantan Timur: El-Rayyi Mujahid Faqih dan Putri Nur Azizah
Kalimantan Utara: Nabil El Zahr dan Tabella Ismayati Assa
Sulawesi Utara: Firji Beeg dan Bianca Alessia Christabella Lantang
Sulawesi Tengah: Riswan Komian dan Anggita Damayanti
Sulawesi Selatan: Nadhif Infanteri Ibha dan Aliah Sakira
Sulawesi Tenggara: Muhammad Faiq Alimuddin dan WD. Alika Zea Chanidya
Gorontalo: Rahmat Hidayat dan Armelya Indira Zahra Habibie
Sulawesi Barat: Hilton Pratama Mantong dan Zalfa Naqiyya
Maluku: Samuel Frangki Balsala dan Inggrid Christiani Nahak
Maluku Utara: M. Aqsyahiful Ikram dan Beatrix Missy
Papua: Theodorus Alfredo Wanma dan Friyella Msiren
Papua Barat: Hayavi Arsenal Lemauk dan Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi
Papua Pegunungan: Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage dan Kenny Maria Eluay
Papua Tengah: Matthew Farel Jun Abetyo Sawo dan Stince Clara Muyapa
Papua Selatan: Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop
Papua Barat Daya: Frans Jemput dan Esterline Putri Wulandari Warmasen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
13 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
14 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Mengenal Formasi Paskibraka 17-8-45 untuk Upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka

Mengenal Formasi Paskibraka 17-8-45 untuk Upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka

Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara
Nasional
18 menit yang lalu

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara
Nasional
28 menit yang lalu

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI
Nasional
33 menit yang lalu

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI
Nasional
4 jam yang lalu

Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!
Internasional
6 jam yang lalu

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

2

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

3

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

4

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

5

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Syarat CPNS 2025 dan Formasi yang Dibuka untuk Semua Jurusan

2

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

3

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

4

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

5

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina