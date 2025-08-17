Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

Sebanyak 76 pelajar dari seluruh provinsi di Indonesia akan bertugas sebagai Paskibraka di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri telah dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.

Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.

Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.

Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.

Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:

Aceh: Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah

Sumatra Utara: Adinata Kurniawan Harahap dan Kristine Andeska BR Ginting

Sumatra Barat: Habib Burhan dan Lulu Athul Fuadah

Riau: Rafael Varindra dan Alya Zahra Khalisah

Jambi: Frans Sokhi Lase dan Nindya Eltsani Fawwaz

Sumatra Selatan: Ahmad Noval Al Farizi dan Putu Elysa Boniarta

Bengkulu: Rizqullah Naufal Habibie BL. dan Khanza Nabilla Putri

Lampung: Muhammad Ghaalib Alghifari dan Ni Made Ira Puspa Nandini

Kepulauan Bangka Belitung: Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz dan Fitri Atiqah Mahya

Kepulauan Riau: Bagas Yudha Pratama dan Thifaal Maahirah Atika

DKI Jakarta: Farrel Argantha Irawan dan Sultana Najwa

Jawa Barat: Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya dan Kyla Princessa

Jawa Tengah: Muhammad Rasya Alfarel Hudy dan Anindya Putri Aprilia

Daerah Istimewa Yogyakarta: Faishal Ahmad Kurniawan dan Naura Aullia Putri Darmawan

Jawa Timur: Arka Bintang Is’adkauthar dan Kayla Zahra Tastaftian Elfirin

Banten: Affan Zahwan Ramadhan dan Daniella Shia Caely

Bali: I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dan Ni Putu Anindya Permata Wardana

Nusa Tenggara Barat: Arafat Abdullah Hanif dan Mutia Yuningsih

Nusa Tenggara Timur: Paulus Gregorius Afrizal dan Merlin Anggraeni Mausali

Kalimantan Barat: Gregorius Marhico dan Chelsea Olivia

Kalimantan Tengah: Angga Nugraha Za’ahir dan May Wulandari

Kalimantan Selatan: Dimas Budiman dan Alvina Dhiya Kamila Faradisa

Kalimantan Timur: El-Rayyi Mujahid Faqih dan Putri Nur Azizah

Kalimantan Utara: Nabil El Zahr dan Tabella Ismayati Assa

Sulawesi Utara: Firji Beeg dan Bianca Alessia Christabella Lantang

Sulawesi Tengah: Riswan Komian dan Anggita Damayanti

Sulawesi Selatan: Nadhif Infanteri Ibha dan Aliah Sakira

Sulawesi Tenggara: Muhammad Faiq Alimuddin dan WD. Alika Zea Chanidya

Gorontalo: Rahmat Hidayat dan Armelya Indira Zahra Habibie

Sulawesi Barat: Hilton Pratama Mantong dan Zalfa Naqiyya

Maluku: Samuel Frangki Balsala dan Inggrid Christiani Nahak

Maluku Utara: M. Aqsyahiful Ikram dan Beatrix Missy

Papua: Theodorus Alfredo Wanma dan Friyella Msiren

Papua Barat: Hayavi Arsenal Lemauk dan Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi

Papua Pegunungan: Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage dan Kenny Maria Eluay

Papua Tengah: Matthew Farel Jun Abetyo Sawo dan Stince Clara Muyapa

Papua Selatan: Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop

Papua Barat Daya: Frans Jemput dan Esterline Putri Wulandari Warmasen