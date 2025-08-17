Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, Minggu pagi. BMKG menyatakan tidak ada potensi tsunami, namun warga diimbau tetap waspada.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 07:43
Share
ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu, pukul 05.38 WITA.

Dilansir dari Antara, laman BMKG di Jakarta menginformasikan bahwa gempa berpusat di kedalaman laut 20 km, tepatnya 18 km barat laut Poso, dengan koordinat 1,30 lintang selatan dan 120,62 bujur timur.

Meski bermagnitudo yang cukup besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Baca Juga

BMKG juga mengingatkan warga untuk selalu memperhatikan arahan dari otoritas setempat, tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keselamatan diri dengan menjauhi bangunan retak atau rawan runtuh.

Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pasific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini terjadi gempa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Mia Chitra Dinisari
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
15 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
16 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Gempa Guncang Papua Hari Ini Magnitudo 6,4, Bangunan Dilaporkan Rusak

Gempa Guncang Papua Hari Ini Magnitudo 6,4, Bangunan Dilaporkan Rusak

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

Fakta-Fakta Gempa M 8,8 Rusia: Terjadi di Zona Megathrust, Terkuat Ke-6 dalam Sejarah

Fakta-Fakta Gempa M 8,8 Rusia: Terjadi di Zona Megathrust, Terkuat Ke-6 dalam Sejarah

Tsunami Terjang 5 Wilayah Papua, Akibat Gempa Rusia

Tsunami Terjang 5 Wilayah Papua, Akibat Gempa Rusia

Jalan Trans Sulawesi di Poso Putus Akibat Longsor

Jalan Trans Sulawesi di Poso Putus Akibat Longsor

Banjir di Poso Rendam 207 Unit Rumah Warga

Banjir di Poso Rendam 207 Unit Rumah Warga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pesan Nasionalisme Putri Indonesia 2025 di HUT ke-80 RI: Simbol Anggun & Inspirasi Pendidikan
Nasional
8 menit yang lalu

Pesan Nasionalisme Putri Indonesia 2025 di HUT ke-80 RI: Simbol Anggun & Inspirasi Pendidikan

Souvenir HUT ke-80 RI di Istana Negara, Ada Buku Rekam Foto Prabowo
Nasional
33 menit yang lalu

Souvenir HUT ke-80 RI di Istana Negara, Ada Buku Rekam Foto Prabowo

HUT ke-80 RI: Antrean Warga Bernuansa Merah Putih Warnai Semarak Istana Merdeka
Nasional
40 menit yang lalu

HUT ke-80 RI: Antrean Warga Bernuansa Merah Putih Warnai Semarak Istana Merdeka

Rangkaian Acara HUT Ke-80 RI di Istana Negara
Nasional
42 menit yang lalu

Rangkaian Acara HUT Ke-80 RI di Istana Negara

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

4

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

5

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Banyuwangi Digelar di Atas Air
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

4

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

5

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara